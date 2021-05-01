Espírito Santo recebe nova remessa com 5.800 doses da vacina Coronavac

“Nesse momento estamos enfrentando uma dificuldade, que não é só do Espírito Santo, para aplicar a segunda dose nas pessoas que estavam agendadas, especialmente para esta semana. O Ministério da Saúde está assumindo o compromisso de que na semana que vem regularizará o fornecimento da Coronavac. Para essas pessoas, orientamos que aguardem o anúncio da chegada das doses e o agendamento que cada cidade vai realizar”, informou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.