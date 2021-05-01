Espírito Santo recebe nova remessa com 5.800 doses da vacina Coronavac

O Espírito Santo recebeu, na manhã deste sábado (1º), mais uma remessa de doses da vacina Coronavac (Sinovac/Butantan). Foram encaminhadas ao Estado 5.800 doses do imunizante, que serão utilizados para dar continuidade à aplicação da segunda dose da imunização contra a Covid-19.
O Ministério da Saúde sinalizou aos Estados brasileiros que, na próxima semana, regularizará o fornecimento da vacina Coronavac, que teve a distribuição comprometida devido ao desabastecimento do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) pelo Instituto Butantan.
“Nesse momento estamos enfrentando uma dificuldade, que não é só do Espírito Santo, para aplicar a segunda dose nas pessoas que estavam agendadas, especialmente para esta semana. O Ministério da Saúde está assumindo o compromisso de que na semana que vem regularizará o fornecimento da Coronavac. Para essas pessoas, orientamos que aguardem o anúncio da chegada das doses e o agendamento que cada cidade vai realizar”, informou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.
O Estado também recebeu mais 90 mil doses de imunizantes para a Campanha Nacional contra a Influenza. Crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e povos indígenas são o público-alvo da primeira fase da Campanha e têm até o dia 10 de maio para se vacinar. A partir do 11 de maio, inicia-se a segunda fase, com a vacinação voltada aos idosos acima de 60 anos e professores.
As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para cadastramento. A distribuição terá início na próxima segunda-feira (3) para os municípios da Região Metropolitana e às regionais de saúde Norte, Sul e Central.