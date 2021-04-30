Fiocruz entrega 6,5 milhões de vacinas ao Programa Nacional de Imunização

De acordo com a Fiocruz, a entrega da vacina em maior quantitativo resulta do escalonamento interno da produção por Bio-Manguinhos. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) totalizou nesta sexta-feira (30) 26,5 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde , produzidas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Desse volume, 19,7 milhões de doses são referentes a abril, superando a previsão de 18,8 milhões de doses para o mês.

De acordo com a Fiocruz, a entrega da vacina em maior quantitativo resulta do escalonamento interno da produção por Bio-Manguinhos. Além das doses processadas internamente, estão incluídas nesse total 4 milhões de doses importadas prontas do Instituto Serum, da Índia.

A entrega feita nesta sexta-feira contempla 6,5 milhões de doses, em duas remessas. Já liberada, a primeira remessa inclui 590 mil doses para o estado do Rio de Janeiro. A segunda está prevista para o final do dia.