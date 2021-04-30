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Contra Covid-19

Fiocruz entrega 6,5 milhões de vacinas ao Programa Nacional de Imunização

Desse volume, 19,7 milhões de doses são referentes a abril, superando a previsão de 18,8 milhões de doses para o mês; em maio, Fiocruz deve fornecer 21,5 milhões de doses

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:27

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 abr 2021 às 16:27
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento
De acordo com a Fiocruz, a entrega da vacina em maior quantitativo resulta do escalonamento interno da produção por Bio-Manguinhos. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) totalizou nesta sexta-feira (30) 26,5 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, produzidas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Desse volume, 19,7 milhões de doses são referentes a abril, superando a previsão de 18,8 milhões de doses para o mês.
De acordo com a Fiocruz, a entrega da vacina em maior quantitativo resulta do escalonamento interno da produção por Bio-Manguinhos. Além das doses processadas internamente, estão incluídas nesse total 4 milhões de doses importadas prontas do Instituto Serum, da Índia.
A entrega feita nesta sexta-feira contempla 6,5 milhões de doses, em duas remessas. Já liberada, a primeira remessa inclui 590 mil doses para o estado do Rio de Janeiro. A segunda está prevista para o final do dia.
Para maio, a Fiocruz prevê o fornecimento de 21,5 milhões de doses.

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