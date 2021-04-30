ES deve receber 600 mil doses de vacinas contra Covid-19 em maio

Apesar do atraso da aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em alguns municípios capixabas, o Espírito Santo segue tendo um bom desempenho na vacinação. É o que afirmou o secretário Nésio Fernandes durante entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Também participou da transmissão o subsecretário em Vigilância e Saúde, Luiz Carlos Reblin.
Segundo o secretário, se o ritmo da vacinação continuar bom e sem atrasos por parte do Ministério da Saúde na entrega dos imunizantes, haverá condições para o que o Espírito Santo seja um dos primeiros Estados do Brasil ao alcançar a imunidade coletiva.
"Temos expectativa de receber, ao longo de maio, mais 600 mil doses de vacina no Estado"
Com o recebimento dos novos lotes de doses do imunizante, o secretário prevê que isso permitirá que o Estado consiga avançar na imunização plena da vacinação, com todo o público-alvo denominado pelo Ministério da Saúde, vacindo.
"Ainda nos próximos dias devemos receber um quantitativo suficiente de Coronavac para garantir a segunda dose para quem está aguardando", completou Nésio Fernandes.
REVEJA A COLETIVA
Na coletiva, Nésio Fernandes também afirmou que última semana do mês de abril de fato consolida uma fase de recuperação da curva de casos, internações, ocupação hospitalar e óbitos no Espírito Santo. Fez também o detalhamento de como vai ser a vacinação para a população com comorbidades aqui no Estado e ainda previu que, até o final da próxima semana, o Espírito Santo pode ter ocupação da taxa de leitos de UTI inferior a 80%. Para rever os pontos principais da coletiva, clique aqui ou assista abaixo.