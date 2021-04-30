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Imunização

Covid-19: Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha abrem agendamento de vacina

Veja detalhes sobre os grupos prioritários a serem vacinados e os horários dos agendamentos, que serão abertos nesta sexta-feira (30)

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 10:33

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

30 abr 2021 às 10:33
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento
Municípios anunciam abertura de novo agendamento para a vacina contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Os municípios de SerraCariacica, Vitória e Vila Velha anunciaram a abertura de um novo agendamento para a vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (30).
Na Serra, a Secretaria de Saúde do município vai abrir agendamento para mais 5.500 doses da vacina contra a Covid-19, a partir das 18 horas, e 2 mil doses para a vacina contra a gripe, a partir das 20 horas.
Serão vacinados contra a Covid-19 os idosos com idade acima de 60 anos, que deverão tomar a primeira dose, idosos com mais de 65 anos e trabalhadores de saúde que deverão tomar a segunda dose da vacina.
Para ter acesso às vacinas, é necessário fazer o agendamento online no site da prefeitura, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
A vacinação vai acontecer de segunda (3) até quinta-feira (6), em todas as Unidades Regionais de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta e André Carloni.
No Parque da Cidade, no posto de pedestre, serão vacinados também 102 profissionais das forças de segurança e salvamento. Já os drive-thrus estarão disponíveis para a vacinação dos idosos do grupo prioritário.
Os cidadãos devem ficar atentos às datas indicadas no cartão de vacinação para agendamento da segunda dose. Segundo comunicado do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde, o reforço deverá seguir os seguintes intervalos recomendados entre as doses para garantir uma melhor proteção:
  • Vacina do laboratório Sinovac/Butantan (Coronavac): a partir de 28 dias da primeira dose;
  • Vacina do laboratório Oxford/Fiocruz (Astrazeneca): a partir de 12 semanas (84 dias) da primeira dose.
A prefeitura salienta que, por isso, o Estado não recomenda a vacinação anterior aos períodos citados. E, caso haja alguma ocorrência que impeça o retorno na data estipulada, a orientação é vacinar o indivíduo em data posterior.

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CARIACICA

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) abriu 400 novas vagas de agendamento para a segunda dose destinada aos trabalhadores da área da Saúde, de todas as idades, que estão em atividade, e que tomaram a vacina Astrazeneca há mais de 84 dias.
A vacinação acontece no Pronto Atendimento (PA) do Trevo de Alto Lage, das 8h às 17h, exceto no domingo. Até o fim da próxima semana, serão abertas mais 2 mil vagas. Para se vacinar, o profissional deverá entrar no site vacina.cariacica.es.gov.br, selecionar a opção "PA do Trevo de Alto Lage", e escolher dia e horário disponíveis.
Feito o agendamento, basta ir ao local e apresentar documento com foto, cartão de vacina para comprovar que tomou a primeira dose da Astrazeneca no prazo de 84 dias, além de documento que comprova o registro de profissional da Saúde.

VITÓRIA

A Secretaria de Saúde de Vitória abriu nesta sexta-feira (30), às 10 horas, agendamento online da segunda dose da Astrazeneca para vacinar trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose até o dia 3 de fevereiro.
Serão disponibilizadas 500 doses. A imunização acontecerá na segunda-feira (3), no ginásio da Faculdade Salesiana, no Forte São João.
Para garantir a vacina contra o coronavírus, basta acessar o link ou o aplicativo Vitória Online.

VILA VELHA

Em Vila Velha, a previsão é de que a prefeitura abra o agendamento a partir das 15h para as pessoas com mais de 60 anos tomarem a primeira dose do imunizante. Para os profissionais da Saúde, será aberto o agendamento para a segunda dose da vacina. Em ambos os agendamentos, o imunizante a ser aplicado é o da Astrazeneca.

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