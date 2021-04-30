Covid-19: Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha abrem agendamento de vacina

Municípios anunciam abertura de novo agendamento para a vacina contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Cariacica, Vitória e novo agendamento para a vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (30). Os municípios de Serra Vila Velha anunciaram a abertura de umpara a vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (30).

Na Serra, a Secretaria de Saúde do município vai abrir agendamento para mais 5.500 doses da vacina contra a Covid-19, a partir das 18 horas, e 2 mil doses para a vacina contra a gripe, a partir das 20 horas.

Serão vacinados contra a Covid-19 os idosos com idade acima de 60 anos, que deverão tomar a primeira dose, idosos com mais de 65 anos e trabalhadores de saúde que deverão tomar a segunda dose da vacina.

Para ter acesso às vacinas, é necessário fazer o agendamento online no site da prefeitura, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/

A vacinação vai acontecer de segunda (3) até quinta-feira (6), em todas as Unidades Regionais de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta e André Carloni.

No Parque da Cidade, no posto de pedestre, serão vacinados também 102 profissionais das forças de segurança e salvamento. Já os drive-thrus estarão disponíveis para a vacinação dos idosos do grupo prioritário.

Os cidadãos devem ficar atentos às datas indicadas no cartão de vacinação para agendamento da segunda dose. Segundo comunicado do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde, o reforço deverá seguir os seguintes intervalos recomendados entre as doses para garantir uma melhor proteção:

Vacina do laboratório Sinovac/Butantan (Coronavac): a partir de 28 dias da primeira dose;

Vacina do laboratório Oxford/Fiocruz (Astrazeneca): a partir de 12 semanas (84 dias) da primeira dose.



A prefeitura salienta que, por isso, o Estado não recomenda a vacinação anterior aos períodos citados. E, caso haja alguma ocorrência que impeça o retorno na data estipulada, a orientação é vacinar o indivíduo em data posterior.

CARIACICA

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) abriu 400 novas vagas de agendamento para a segunda dose destinada aos trabalhadores da área da Saúde, de todas as idades, que estão em atividade, e que tomaram a vacina Astrazeneca há mais de 84 dias.

A vacinação acontece no Pronto Atendimento (PA) do Trevo de Alto Lage, das 8h às 17h, exceto no domingo. Até o fim da próxima semana, serão abertas mais 2 mil vagas. Para se vacinar, o profissional deverá entrar no site vacina.cariacica.es.gov.br , selecionar a opção "PA do Trevo de Alto Lage", e escolher dia e horário disponíveis.

Feito o agendamento, basta ir ao local e apresentar documento com foto, cartão de vacina para comprovar que tomou a primeira dose da Astrazeneca no prazo de 84 dias, além de documento que comprova o registro de profissional da Saúde.

VITÓRIA

A Secretaria de Saúde de Vitória abriu nesta sexta-feira (30), às 10 horas, agendamento online da segunda dose da Astrazeneca para vacinar trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose até o dia 3 de fevereiro.

Serão disponibilizadas 500 doses. A imunização acontecerá na segunda-feira (3), no ginásio da Faculdade Salesiana, no Forte São João.

Para garantir a vacina contra o coronavírus, basta acessar o link ou o aplicativo Vitória Online.

VILA VELHA