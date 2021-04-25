Veja a lista de professores que serão vacinados a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (26), o governo do Estado começa a aplicar a vacina contra a Covid-19 nos profissionais da educação. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) serão disponibilizadas 4.813 unidades do imunizante, que serão divididos pelos municípios capixabas.
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Lista de professores
Profissionais começam a receber a vacina contra a Covid-19 nesta segunda- feira (26)
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Na lista, é possível conferir a data, o horário e o local de vacinação de cada professor. Ao todo, o Ministério da Saúde enviou dois lotes para o Estado, garantindo a imunização dos profissionais.
A vacinação dos trabalhadores da Educação será feita de acordo com a faixa etária, categoria de trabalhadores e classes, levando em conta a ordem de maior idade e a menor idade.
Conforme o cronograma, primeiramente, a vacina será aplicada em professores e auxiliares que atuam em sala de aula das creches com crianças de 0 a 3 anos de idade, Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio e Técnico, de acordo com a seguinte ordem:
- 50 a 59 anos
- 40 a 49 anos
- 30 a 39 anos
- 18 a 29 anos
Posteriormente, outros trabalhadores da educação também receberão o imunizante seguindo o mesmo ordenamento por faixa etária.