Veja a lista de professores que serão vacinados a partir desta segunda

Professores do ES recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Hélio Filho | Secom ES

Arquivos & Anexos Lista de professores Profissionais começam a receber a vacina contra a Covid-19 nesta segunda- feira (26) Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

A vacinação dos trabalhadores da Educação será feita de acordo com a faixa etária, categoria de trabalhadores e classes, levando em conta a ordem de maior idade e a menor idade.

Conforme o cronograma, primeiramente, a vacina será aplicada em professores e auxiliares que atuam em sala de aula das creches com crianças de 0 a 3 anos de idade, Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio e Técnico, de acordo com a seguinte ordem:

50 a 59 anos

40 a 49 anos



30 a 39 anos



18 a 29 anos

