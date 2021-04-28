Vila Velha vacina professores contra Covid-19 nesta quarta; veja lista

Vila Velha divulga lista de professores que serão vacinados contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Apesar do município de Vila Velha não ter iniciado a vacinação dos professores da rede pública e privada contra a Covid-19 na segunda-feira (26), como foram os casos de Vitória, Cariacica e Serra, na região metropolitana , o município canela-verde anunciou que a categoria vai começar a ser vacinada. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a previsão é que, ao todo, 468 professores recebam a primeira dose da vacina nesta quarta-feira (28), no Ginásio do Tartarugão, a partir das 9h da manhã.

Arquivos & Anexos Lista de professores que receberão vacina em Vila Velha Confira lista com nomes dos professores que serão imunizados no município canela-verde Tamanho do arquivo: 703kb Baixar

A vacinação não ocorrerá por agendamento e a listagem, contendo local, data e horário está disponível no site da Secretaria Estadual de Educação – SEDU . Entre os nomes estão professores estaduais, municipais e de escolas privadas. As imunizações acontecerão por ordem alfabética e seguindo os protocolos sanitários, com o atendimento de 35 pessoas a cada trinta minutos.

Conforme anunciado pelo Governo do Estado, a vacinação dos profissionais da educação seguirá o critério de prioridade estabelecida pelo Plano Estadual de Imunização, seguindo os critérios definidos pela Resolução CIB/SUS-ES nº46/2021. A faixa etária neste primeiro momento será de 50 a 59 anos.

O acompanhamento da imunização acontecerá por meio de listagem nominal dos professores contemplados a cada fase da vacinação. As listas enviadas pelos municípios e instituições para compilamento pela Sedu será atualizada semanalmente e enviada à Secretaria de Estado da Saúde, que repassará a listagem para os municípios.

“Para nós é de extrema importância poder imunizar mais esse público prioritário, que está na linha de frente atuando com outros grupos. São trabalhadores que lidam diariamente com muitos alunos de diferentes realidades”, disse a secretária de Saúde, Cátia Lisboa.

SEDU EMITIU NOTA EXPLICANDO FALTA DE NOMES NA PRIMEIRA LISTA