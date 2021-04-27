Veja a lista das 26 cidades do ES que não têm mais 2ª dose de Coronavac

Cachoeiro paralisou a aplicação da segunda dose da Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

Os municípios que não possuem mais Coronavac são:





Afonso Cláudio



Águia Branca

Alegre

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Conceição do Castelo

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Iconha

Irupi

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Pancas

Ponto Belo

São José do Calçado

São Mateus

Viana

Vila Pavão

Vila Valério



A falta de doses da Coronavac está preocupando quem tomou a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 e já deveria receber a segunda dose. O repasse de lotes do imunizante aos Estados, prometido pelo Ministério da Saúde , foi menor que o necessário para atender todo o público.

A Coronavac é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em São Paulo , em parceria com o laboratório farmacêutico chinês Sinovac. A vacina tem a previsão de intervalo de 28 dias entre a aplicação da primeira e da segunda doses, necessárias para que se tenha a imunização completa.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

O agendamento da segunda dose para o grupo que já esperou o prazo máximo entre a primeira e a segunda aplicação estava previsto para esta semana em várias cidades capixabas. Nas redes sociais das prefeituras, em publicações sobre o agendamento para novos grupos de capixabas, moradores reclamaram do atraso e dizem estar com medo de perder o efeito da primeira dose.

Desde o fim de março, o governo federal passou a orientar que não era mais preciso reservar metade dos lotes da Coronavac para garantir a segunda aplicação do imunizante.

Porém, o Ministério da Saúde voltou atrás essa semana após perceber que não haverá imunizantes para todos nas datas previstas e divulgou uma nota técnica pedindo que as secretarias estaduais de saúde voltem a reservar a segunda aplicação de cada lote. A previsão é de que os lotes da Coronavac voltem a serem distribuídos em dez dias.

DOSES TROCADAS

Na noite de sábado (24), o secretário de Estado da Saúde (Sesa), Nésio Fernandes, usou as redes sociais para explicar o motivo do atraso e enfatizou que não é permitido tomar doses de laboratórios diferentes, apesar de no Espírito Santo isso ter acontecido, por engano, com pelo menos 500 pessoas.