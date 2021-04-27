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Brasil

Vacinados com a 1ª dose contra Covid chegam a 29,5 milhões; 13,96% da população

Nas últimas 24 horas, 522.849 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 25 Estados

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 06:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 abr 2021 às 06:48
Vacinação no Parque da Cidade, em Brasília
Vacinados com a 1ª dose contra Covid chegam a 29,5 milhões Crédito: Renato Alves / Agência Brasília
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 26, a 29.554.723, o equivalente a 13,96% da população total. Nas últimas 24 horas, 522.849 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 25 Estados.
Entre os mais de 29,5 milhões de vacinados, 13.127.599 milhões receberam a segunda dose, o que representa 6,2% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nesta segunda, o ministro Marcelo Queiroga, reconheceu dificuldade para entrega da 2ª dose da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e a chinesa Sinovac, e responsabilizou Estados e municípios por mudanças na fila da vacina. Nas últimas 24 horas, 548.499 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 1.071.348 doses nesta segunda-feira.
Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 18,13% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada em Rondônia, onde 9,67% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (7 milhões), seguido por Minas Gerais (3 milhões) e Bahia (2,23 milhões).

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