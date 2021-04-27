Vacinados com a 1ª dose contra Covid chegam a 29,5 milhões; 13,96% da população

Vacinados com a 1ª dose contra Covid chegam a 29,5 milhões Crédito: Renato Alves / Agência Brasília

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 26, a 29.554.723, o equivalente a 13,96% da população total. Nas últimas 24 horas, 522.849 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 25 Estados.

Entre os mais de 29,5 milhões de vacinados, 13.127.599 milhões receberam a segunda dose, o que representa 6,2% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nesta segunda, o ministro Marcelo Queiroga, reconheceu dificuldade para entrega da 2ª dose da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e a chinesa Sinovac, e responsabilizou Estados e municípios por mudanças na fila da vacina. Nas últimas 24 horas, 548.499 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 1.071.348 doses nesta segunda-feira.