Mourão recebe 2ª dose da vacina: "pouco a pouco vamos ter todo mundo imunizado"

Vice-presidente Hamilton Mourão toma segunda dose da vacina contra Covid-19 Crédito: Bruno Batista /VPR

"Segunda dose tomada. A vacina está avançando e pouco a pouco vamos ter todo mundo imunizado, (vamos) acreditar nesse processo que a gente vai vencer essa doença aí, apesar das pessoas que temos perdido. Mas, vamos ganhar isso aí", disse o vice-presidente na saída de um posto de vacinação drive thru em Brasília.

Questionado se recomendava a vacinação, Mourão respondeu: "Lógico. O governo está vacinando porque ele recomenda. Ninguém foge disso aí." O vice-presidente evitou responder quando questionado sobre a CPI da Covid, que deve ser instalada amanhã e mira principalmente as ações e omissões do governo federal durante a pandemia. "Isso aí não tem nada a ver comigo", disse.

Diagnosticado no fim do ano passado, Mourão foi um dos integrantes do governo a contrair a covid-19. Mesmo antes de ser infectado pelo vírus, Mourão sempre deixou claro a intenção de se vacinar. Nas redes sociais, o vice-presidente comentou ter recebido a segunda dose e reforçou a necessidade da população seguir recomendações sanitárias.

Ciclo completo! Hoje fui vacinado com a 2ª dose da coronavac. Estimulo a todos que se vacinem quando chegar o momento e que se protejam do vírus da #COVID19, mantendo o distanciamento, não se aglomerando com pessoas desconhecidas, higienizando as mãos e utilizando a máscara. pic.twitter.com/DpHqBSazUi — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) April 26, 2021