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Em Cachoeiro

Covid-19: enfermeira vacina parentes e é demitida em Cachoeiro

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim exonerou a servidora por cometer falta funcional grave, comprovada após investigação

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 20:14

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 abr 2021 às 20:14
Campanha de vacinação no Brasil ainda caminha a passos lentos
Doses foram aplicadas em parentes da servidora pública Crédito: Torstensimon/ Pixabay
Uma enfermeira, que não teve o nome revelado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi exonerada após ser denunciada por vacinar parentes contra a Covid-19. Segundo a prefeitura, a demissão aconteceu após uma investigação comprovatória, feita pela Secretaria Municipal de Saúde, sobre a conduta irregular da servidora em relação a aplicação de vacina.
A prefeitura de Cachoeiro não informou quantas pessoas tomaram a vacina e nem em qual posto a irregularidade aconteceu. Por meio de nota,  informou que "a servidora descumpriu portaria nº 071/2021, que define como falta funcional grave a aplicação de vacina contra Covid-19 em usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que não estejam enquadrados nos grupos prioritários ou que não respeite a ordem da prioridade estabelecida pela campanha de vacinação".
Covid-19 - enfermeira vacina parentes e é demitida em Cachoeiro
Ainda segundo a nota do município, "o cometimento dessa falta funcional implica em abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor do profissional do SUS que aplicou a vacina, que pode ser punido com suspensão ou exoneração". 
A prefeitura afirmou que não há nenhum outro caso semelhante em investigação até o momento.
A enfermeira teria se justificado dizendo que sobrou imunizante em vários dias. Segundo a prefeitura, nesses casos, quando há sobra de vacinas, somente poderiam ser destinadas a pessoas na fila do calendário de vacinação. 
A reportagem também fez contado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber se o caso foi comunicado ao Estado e se existem outras denúncias, porém não teve retorno até o fechamento da matéria. 

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