Doses foram aplicadas em parentes da servidora pública Crédito: Torstensimon/ Pixabay

Covid-19. Segundo a prefeitura, a demissão aconteceu após uma investigação comprovatória, feita pela Secretaria Municipal de Saúde, sobre a conduta irregular da servidora em relação a aplicação de vacina. Uma enfermeira, que não teve o nome revelado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , foi exonerada após ser denunciada por vacinar parentes contra a. Segundo a prefeitura, a demissão aconteceu após uma investigação comprovatória, feita pela Secretaria Municipal de Saúde, sobre a conduta irregular da servidora em relação a aplicação de vacina.

A prefeitura de Cachoeiro não informou quantas pessoas tomaram a vacina e nem em qual posto a irregularidade aconteceu. Por meio de nota, informou que "a servidora descumpriu portaria nº 071/2021, que define como falta funcional grave a aplicação de vacina contra Covid-19 em usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que não estejam enquadrados nos grupos prioritários ou que não respeite a ordem da prioridade estabelecida pela campanha de vacinação".

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - enfermeira vacina parentes e é demitida em Cachoeiro

Ainda segundo a nota do município, "o cometimento dessa falta funcional implica em abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor do profissional do SUS que aplicou a vacina, que pode ser punido com suspensão ou exoneração".

A prefeitura afirmou que não há nenhum outro caso semelhante em investigação até o momento.

A enfermeira teria se justificado dizendo que sobrou imunizante em vários dias. Segundo a prefeitura, nesses casos, quando há sobra de vacinas, somente poderiam ser destinadas a pessoas na fila do calendário de vacinação.