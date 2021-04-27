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Leonel Ximenes

Defensoria do ES pede que seja garantida 2ª dose da vacina contra Covid

Recomendação, voltada aos grupos prioritários, foi feita ao Estado e aos municípios de Vitória e Vila Velha

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 13:01

Públicado em 

27 abr 2021 às 13:01
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) encaminhou, nesta segunda-feira (26), uma recomendação ao Estado e aos municípios de Vila Velha e Vitória para que adotem providências para assegurar a aplicação da segunda dose vacina contra a Covid-19 nos grupos prioritários pendentes, sobretudo tendo em vista a dificuldade no agendamento on-line.
Elaborada pelo Grupo de Trabalho para a Promoção do Direito à Saúde da DPES, a recomendação leva em consideração o percentual crescente de cidadãos que não retornaram para receber a segunda dose da vacina – seja por dificuldade de acesso à internet, pelo alto fluxo de agendamentos ou por problemas com o repasse das doses.

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Entre os principais pedidos da Defensoria estão o agendamento automático da segunda dose no ato da aplicação da primeira, no mesmo município; a realização de busca ativa pela rede municipal em caso de não comparecimento para aplicação da segunda dose; e a elaboração de um sistema de agendamento presencial para acesso à vacina, observando os protocolos de segurança.
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento. Para tanto, o cidadão deve encaminhar um e-mail para [email protected], com as seguintes informações: qual é a dificuldade enfrentada; município onde reside; laboratório fabricante da vacina; de qual grupo prioritário faz parte.

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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