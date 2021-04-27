Defensoria do ES pede que seja garantida 2ª dose da vacina contra Covid

A Defensoria Pública do Espírito Santo
(DPES) encaminhou, nesta segunda-feira (26), uma recomendação ao Estado e aos municípios de Vila Velh
a e Vitória
para que adotem providências para assegurar a aplicação da segunda dose vacina contra a Covid-19 nos grupos prioritários pendentes, sobretudo tendo em vista a dificuldade no agendamento on-line.
Elaborada pelo Grupo de Trabalho para a Promoção do Direito à Saúde da DPES, a recomendação leva em consideração o percentual crescente de cidadãos que não retornaram para receber a segunda dose da vacina – seja por dificuldade de acesso à internet, pelo alto fluxo de agendamentos ou por problemas com o repasse das doses.
Entre os principais pedidos da Defensoria estão o agendamento automático da segunda dose no ato da aplicação da primeira, no mesmo município; a realização de busca ativa pela rede municipal em caso de não comparecimento para aplicação da segunda dose; e a elaboração de um sistema de agendamento presencial para acesso à vacina, observando os protocolos de segurança.
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento. Para tanto, o cidadão deve encaminhar um e-mail para [email protected]
, com as seguintes informações: qual é a dificuldade enfrentada; município onde reside; laboratório fabricante da vacina; de qual grupo prioritário faz parte.