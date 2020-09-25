Defensoria do ES pede à Justiça reintegração de seminarista à Igreja

Wilson Rodrigues foi desligado do seminário de São Mateus em abril Crédito: Álbum pessoal

Ex-estudante do Seminário Maior da Diocese de São Mateus, que fica localizado na Serra, Wilson Nascimento buscou auxílio da Defensoria Pública para ter assegurado o seu direito. Segundo o ex-seminarista, em abril, a pandemia de Covid-19 estava no auge, o que, segundo ele, representava risco se houvesse o retorno às atividades presenciais.

Além disso, argumentou o ex-estudante, durante a formação muitos seminaristas vivem no centro de formação, que apresentava, naquela ocasião, alto risco de contágio entre eles, já que o local não é espaçoso o suficiente para a quantidade de alunos.

A Defensoria Pública tentou uma solução extrajudicial, mas não obteve resposta ao ofício enviado no início de junho ao padre Elder Malovini Miossi, que é reitor do seminário. Desta forma, para resguardar o direito do ex-seminarista a instituição ingressou, em 18 de setembro, com a ação na 5ª Vara Cível da Serra. Além da reintegração do estudante, a Defensoria pede que seja paga uma reparação por danos morais no valor de R$ 20 mil.

Para a defensora pública Livia Bittencourt, que acompanha o caso, o estudante foi coagido a deixar o seminário de forma arbitrária e injustificada, sofrendo constrangimento ilegal, sendo forçado deixar a instituição: “Tal situação é inadmissível, sobretudo levando em consideração o art. 5º da Constituição Federal, que reza que a “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei”.

Além de Wilson Nascimento, outro estudante desligado do Seminário Maior de São Mateus é Pablo Antunes, de 27 anos, que não procurou a Defensoria.