Sedu explica por que lista de vacinação não tem professores de todas as cidades

Professores da rede pública e privada começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta segunda-feira (26). Na Região Metropolitana, inicialmente, a imunização acontece nos municípios de Vitória, Cariacica e Serra. A Secretaria de Estado da Educação (Sedu), divulgou o nome dos educadores, mesmo assim, profissionais de 12 municípios estão fora da lista, entre eles estão Vila Velha e Viana.
Por nota a Secretaria da Educação (Sedu) informou que alguns nomes ficaram fora da lista já que o Comitê Interinstitucional não encontrou consistência nos dados para classificação.
"A Secretaria da Educação (Sedu) informa que começaram a ser vacinados, nesta segunda-feira (26), profissionais da educação das redes pública e privada da educação básica (pré-escola, ensinos fundamental, médio e técnico), conforme anunciado. Quanto aos nomes que não apareceram, a Sedu explica que algumas informações recebidas pelo Comitê Interinstitucional, responsável pela consolidação da listagem final, continham inconsistências, não tendo sido possível incluí-las nesta primeira semana. A correção será feita nas listas divulgadas semanalmente pelo Comitê Interinstitucional no site da Sedu", esclareceu.
CONFIRA A LISTA DE VACINAÇÃO DOS PROFESSORES
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Lista de vacinação dos professores que serão imunizados contra a Covid-19 nesta primeira semana
Sedu disponibilizou local e horário de vacinação dos profissionais da educação
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De acordo com o Ministério da Saúde, a imunização dos professores será realizada de forma escalonada por faixa etária, categoria de trabalhadores e classe, levando em consideração a ordem de maior idade.
A primeira dose será destinada inicialmente aos educadores de 50 a 59 anos. Os imunizantes foram distribuídos aos municípios pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na última sexta-feira (23).
Confira os 12 municípios que ficaram fora da lista
- Água doce do norte
- Alegre
- Apiacá
- Cachoeiro
- Castelo
- Conceição da Barra
- undão
- Ibitirama
- Jaguaré
- Presidente Kennedy
- Viana
- Vila Velha.