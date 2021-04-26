Sedu explica por que lista de vacinação não tem professores de todas as cidades

"A Secretaria da Educação (Sedu) informa que começaram a ser vacinados, nesta segunda-feira (26), profissionais da educação das redes pública e privada da educação básica (pré-escola, ensinos fundamental, médio e técnico), conforme anunciado. Quanto aos nomes que não apareceram, a Sedu explica que algumas informações recebidas pelo Comitê Interinstitucional, responsável pela consolidação da listagem final, continham inconsistências, não tendo sido possível incluí-las nesta primeira semana. A correção será feita nas listas divulgadas semanalmente pelo Comitê Interinstitucional no site da Sedu", esclareceu.