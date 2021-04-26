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Covid-19

Sedu explica por que lista de vacinação não tem professores de todas as cidades

Dos 78 municípios do Espírito Santo, 12 estão fora da lista das cidades onde professores serão imunizados

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 17:45

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

26 abr 2021 às 17:45
Professores do ES recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19
Professores do ES  começaram a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (26) Crédito: Hélio Filho | Secom ES
Professores da rede pública e privada começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta segunda-feira (26). Na Região Metropolitana, inicialmente, a imunização acontece nos municípios de VitóriaCariacica e Serra. A Secretaria de Estado da Educação (Sedu), divulgou o nome dos educadores, mesmo assim, profissionais de 12 municípios estão fora da lista, entre eles estão Vila Velha e Viana.
Por nota a Secretaria da Educação (Sedu) informou que alguns nomes ficaram fora da lista já que o Comitê Interinstitucional não encontrou consistência nos dados para classificação.
"A Secretaria da Educação (Sedu) informa que começaram a ser vacinados, nesta segunda-feira (26), profissionais da educação das redes pública e privada da educação básica (pré-escola, ensinos fundamental, médio e técnico), conforme anunciado. Quanto aos nomes que não apareceram, a Sedu explica que algumas informações recebidas pelo Comitê Interinstitucional, responsável pela consolidação da listagem final, continham inconsistências, não tendo sido possível incluí-las nesta primeira semana. A correção será feita nas listas divulgadas semanalmente pelo Comitê Interinstitucional no site da Sedu", esclareceu.

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CONFIRA A LISTA DE VACINAÇÃO DOS PROFESSORES

Arquivos & Anexos

Lista de vacinação dos professores que serão imunizados contra a Covid-19 nesta primeira semana

Sedu disponibilizou local e horário de vacinação dos profissionais da educação
Tamanho do arquivo: 2mb
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De acordo com o Ministério da Saúde, a imunização dos professores será realizada de forma escalonada por faixa etária, categoria de trabalhadores e classe, levando em consideração a ordem de maior idade.
A primeira dose será destinada inicialmente aos educadores de 50 a 59 anos. Os imunizantes foram distribuídos aos municípios pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na última sexta-feira (23).

Confira os 12 municípios que ficaram fora da lista 

  • Água doce do norte
  • Alegre
  • Apiacá
  • Cachoeiro
  • Castelo
  • Conceição da Barra
  • undão
  • Ibitirama
  • Jaguaré
  • Presidente Kennedy
  • Viana 
  • Vila Velha.

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