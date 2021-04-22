Os capixabas devem contar com mais 70.400 doses de vacina contra o coronavírus nesta sexta-feira (23). O lote está previsto para chegar pela manhã, no Aeroporto de Vitória, na Capital. Parte do quantitativo deverá atender ainda a primeira dose de pessoas entre 60 e 64 anos e o restante para a segunda dose de outras faixa etárias do grupo prioritário.
ES receberá 70 mil doses de vacina contra Covid-19 nesta sexta-feira (23)
A previsão é de que o novo lote contenha 70.400 doses, sendo 57 mil da farmacêutica Oxford/Astrazeneca e outras 13.400 doses da Coronavac, produzida no Instituto Butantan com insumos do laboratório chinês Sinovac, segundo Danielle Grilo, coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde.
Do total, 21% será destinada ao público com idade entre 60 e 64 anos. "A expectativa é que, assim, o Espírito Santo consiga chegar a imunizar 81% dessa faixa etária", informou Danielle.
As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento, na Capital. A previsão é que a distribuição às regionais de saúde Norte, Sul e Central ocorra na tarde de sexta-feira.
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DA SEGURANÇA PÚBLICA
O Espírito Santo está antecipando a vacinação de profissionais da educação e da segurança pública utilizando as doses da reserva técnica encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Assim, em cada remessa de imunizantes que chegam ao Estado, 5% são destinadas à reserva técnica, doses que estão sendo utilizadas para imunizar esses dois públicos.