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Campanha de vacinação

ES receberá 70 mil doses de vacina contra Covid-19 nesta sexta-feira (23)

O Ministério da Saúde informou à Secretaria Estadual de Saúde que o novo lote de imunizantes da farmacêutica deve chegar no período da manhã para  serem distribuídas entre os municípios capixabas

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:08

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

22 abr 2021 às 18:08
Vacina de Oxford
Parte do lote deverá atender ainda a primeira dose de pessoas entre 60 e 64 anos Crédito: Carlos Alberto Silva
Os capixabas devem contar com mais 70.400 doses de vacina contra o coronavírus nesta sexta-feira (23). O lote está previsto para chegar pela manhã, no Aeroporto de Vitória, na Capital.  Parte do quantitativo deverá atender ainda a primeira dose de pessoas entre 60 e 64 anos e o restante para a segunda dose de outras faixa etárias do grupo prioritário.
ES receberá 70 mil doses de vacina contra Covid-19 nesta sexta-feira (23)
 A previsão é de que o novo lote contenha 70.400 doses, sendo 57 mil da farmacêutica Oxford/Astrazeneca e outras 13.400 doses da Coronavac, produzida no Instituto Butantan com insumos do laboratório chinês Sinovac, segundo Danielle Grilo, coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde

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Do total, 21% será destinada ao público com idade entre 60 e 64 anos. "A expectativa é que, assim, o Espírito Santo consiga chegar a imunizar 81% dessa faixa etária", informou Danielle. 
As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento, na Capital. A previsão é que a distribuição  às regionais de saúde Norte, Sul e Central ocorra na tarde de sexta-feira.

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DA SEGURANÇA PÚBLICA

O Espírito Santo está antecipando a vacinação de profissionais da educação e da segurança pública utilizando as doses da reserva técnica encaminhadas pelo Ministério da Saúde.  Assim, em cada remessa de imunizantes que chegam ao Estado, 5% são destinadas à reserva técnica, doses que estão sendo utilizadas para imunizar esses dois públicos. 

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