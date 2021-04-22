Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra 9.011 mortes e passa de 423 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 96 mortes e 1.897 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2021 às 17:01
Nesta quinta-feira (22), o Espírito Santo registrou a morte de 96 pessoas, chegando a 9.011 óbitos por conta da Covid-19
Nesta quinta-feira (22), o Espírito Santo registrou a morte de 96 pessoas, chegando a 9.011 óbitos por conta da Covid-19 Crédito: Infografia/A Gazeta
Mais 96 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (22). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.011. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.897 novos casos, chegando a 423.974 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Veja Também

Mapa de Risco no ES: confira onde pode ou não ter aula presencial

Noivo há 3 meses, morador de Linhares de 32 anos morre de Covid

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 53.010. Vila Velha aparece em segundo, com 52.536 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.022) e Cariacica (32.778). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.925 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.525), em Vila Velha. 
Até esta quinta-feira (22), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 395.538, sendo 2.222 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 608.773 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Corrida Track&Fielde
Maior circuito de corrida da América Latina movimenta Vitória com esporte e música
Churrasco e acompanhamentos do restaurante Coronel Picanha, em Vitória
No Dia do Churrasco, veja lista com churrascarias tradicionais para conhecer no ES
Gabriela Sartório, de 45 anos, morreu após ser atingida por carro na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi
Família irá doar órgãos de ciclista que morreu após ser atingida por carro na Norte Sul

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados