Coronavírus: ES registra 9.011 mortes e passa de 423 mil casos

Nesta quinta-feira (22), o Espírito Santo registrou a morte de 96 pessoas, chegando a 9.011 óbitos por conta da Covid-19 Crédito: Infografia/A Gazeta

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.897 novos casos, chegando a 423.974 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 53.010. Vila Velha aparece em segundo, com 52.536 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.022) e Cariacica (32.778).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.925 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.525), em Vila Velha.

Até esta quinta-feira (22), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 395.538, sendo 2.222 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.