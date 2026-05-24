Aposentadoria Rural: quem tem direito e como comprovar atividade rural no INSS

A cada 25 de maio, o calendário lembra que existe um Dia do Trabalhador Rural. A homenagem é justa, mas insuficiente. O país que celebra quem produz seus alimentos é o mesmo que, todos os dias, recusa aposentadorias a quem passou a vida na lavoura — não por falta de direito, mas por falta de papel.
Esse é o paradoxo conhecido nos escritórios de advocacia previdenciária: o trabalhador que abriu sulco com a enxada antes mesmo de aprender a ler chega ao INSS aos 60 anos e descobre que provar décadas de trabalho rural pode ser mais difícil do que executá-las. Décadas de roça pesam menos, perante a burocracia, do que uma certidão esquecida em uma gaveta.
Por isso, falar de aposentadoria rural no Dia do Trabalhador Rural não é gesto simbólico. É colocar luz sobre as regras, os meios de prova admitidos e a forma como os tribunais têm interpretado essa realidade — o que separa, na prática, o indeferimento administrativo do reconhecimento do direito.
Quem tem direito
O desafio da prova e a posição dos tribunais
Documentos úteis como início de prova material
certidão de casamento ou nascimento com profissão de lavrador ou agricultor;
contratos de arrendamento, parceria ou comodato rural;
documentos de propriedade ou posse de imóvel rural;
notas fiscais de venda de produtos agrícolas e blocos de produtor;
cadastro no Incra e em órgãos agrícolas;
documentos de sindicatos rurais, associações e cooperativas;
fichas escolares dos filhos indicando residência em área rural.
Aposentadoria híbrida: somando campo e cidade
Reconhecer o direito é reconhecer a trajetória