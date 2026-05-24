Aposentadoria Rural: quem tem direito e como comprovar atividade rural no INSS

A cada 25 de maio, o calendário lembra que existe um Dia do Trabalhador Rural. A homenagem é justa, mas insuficiente. O país que celebra quem produz seus alimentos é o mesmo que, todos os dias, recusa aposentadorias a quem passou a vida na lavoura — não por falta de direito, mas por falta de papel.





Esse é o paradoxo conhecido nos escritórios de advocacia previdenciária: o trabalhador que abriu sulco com a enxada antes mesmo de aprender a ler chega ao INSS aos 60 anos e descobre que provar décadas de trabalho rural pode ser mais difícil do que executá-las. Décadas de roça pesam menos, perante a burocracia, do que uma certidão esquecida em uma gaveta.





Por isso, falar de aposentadoria rural no Dia do Trabalhador Rural não é gesto simbólico. É colocar luz sobre as regras, os meios de prova admitidos e a forma como os tribunais têm interpretado essa realidade — o que separa, na prática, o indeferimento administrativo do reconhecimento do direito.