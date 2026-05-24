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Alex de Freitas Rosetti e Wanderson Rangel Barbosa

Artigo de Opinião

São advogados — Cheim Jorge & Abelha Rodrigues Advogados Associados
Alex de Freitas Rosetti e Wanderson Rangel Barbosa

Aposentadoria Rural: quem tem direito e como comprovar atividade rural no INSS

Cada documento preservado, cada testemunho colhido com método, cada argumento alinhavado é a forma jurídica de devolver, em direito, o que o trabalhador rural entregou ao país
Alex de Freitas Rosetti e Wanderson Rangel Barbosa
São advogados — Cheim Jorge & Abelha Rodrigues Advogados Associados

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 10:00

Publicado em 

24 mai 2026 às 10:00

A cada 25 de maio, o calendário lembra que existe um Dia do Trabalhador Rural. A homenagem é justa, mas insuficiente. O país que celebra quem produz seus alimentos é o mesmo que, todos os dias, recusa aposentadorias a quem passou a vida na lavoura — não por falta de direito, mas por falta de papel.


Esse é o paradoxo conhecido nos escritórios de advocacia previdenciária: o trabalhador que abriu sulco com a enxada antes mesmo de aprender a ler chega ao INSS aos 60 anos e descobre que provar décadas de trabalho rural pode ser mais difícil do que executá-las. Décadas de roça pesam menos, perante a burocracia, do que uma certidão esquecida em uma gaveta.


Por isso, falar de aposentadoria rural no Dia do Trabalhador Rural não é gesto simbólico. É colocar luz sobre as regras, os meios de prova admitidos e a forma como os tribunais têm interpretado essa realidade — o que separa, na prática, o indeferimento administrativo do reconhecimento do direito.

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Quem tem direito

A aposentadoria por idade rural, prevista na Lei nº 8.213/1991, exige 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, além de 15 anos de atividade rural. O segurado deve estar exercendo a atividade rural — ou em período de graça — na data do requerimento ou no momento em que implementou os requisitos.

Têm direito à idade reduzida o empregado rural, o trabalhador avulso rural, o contribuinte individual que presta serviço de natureza rural, o garimpeiro em regime de economia familiar e o segurado especial — categoria que reúne o agricultor familiar, o pescador artesanal, o extrativista vegetal e o trabalhador rural que atua em regime de economia familiar, sem empregados permanentes.

O desafio da prova e a posição dos tribunais

O trabalho no campo é historicamente marcado pela informalidade. Não raro o trabalhador iniciou a atividade ainda criança, auxiliando os pais na lavoura, sem qualquer registro formal. Por isso, exigir prova plenamente documental significaria, na prática, negar o direito.

A jurisprudência consolidou solução equilibrada: basta início razoável de prova material, ainda que relativo a apenas parte do período, desde que corroborado por prova testemunhal robusta e coerente. A eficácia probatória do documento se amplia pelo depoimento, sendo possível alcançar todo o lapso pretendido. 
Café Compartilhado
Lavoura de café
 Tiago Altoé
Admite-se, também, o uso de documentos em nome de membros do grupo familiar — pais, cônjuge — enquanto o segurado integrava aquela unidade. Após a formação de novo núcleo familiar, passa a ser necessário apresentar documentos em nome próprio ou dos novos integrantes.

Documentos úteis como início de prova material

  • certidão de casamento ou nascimento com profissão de lavrador ou agricultor;

  • contratos de arrendamento, parceria ou comodato rural;

  • documentos de propriedade ou posse de imóvel rural;

  • notas fiscais de venda de produtos agrícolas e blocos de produtor;

  • cadastro no Incra e em órgãos agrícolas;

  • documentos de sindicatos rurais, associações e cooperativas;

  • fichas escolares dos filhos indicando residência em área rural.


Atenção especial deve ser dada à existência de vínculos urbanos: registros de trabalho urbano prolongado ou predominante no período de carência podem afastar a condição de segurado especial, por descaracterizar a dependência econômica do grupo familiar em relação à atividade rural. A análise é casuística e exige leitura cuidadosa do histórico previdenciário.

Aposentadoria híbrida: somando campo e cidade

Para o trabalhador que migrou do campo para a cidade ao longo da vida, a legislação prevê a aposentadoria híbrida ou mista, que permite somar períodos rurais e urbanos para fins de aposentadoria por idade. 

No Tema 1.007, o Superior Tribunal de Justiça firmou que os períodos podem ser somados independentemente da atividade exercida no momento do requerimento, bastando que o segurado alcance o tempo necessário. Trata-se de proteção importante para trajetórias profissionais comuns no Brasil, marcadas pela alternância entre o trabalho rural e o urbano.

Reconhecer o direito é reconhecer a trajetória

A aposentadoria rural não é favor, nem prêmio: é o reconhecimento de que uma vida inteira no campo merece proteção social. Quando o sistema previdenciário falha em enxergar essa trajetória, é a Justiça que precisa enxergá-la — e, antes dela, alguém precisa traduzir uma história de roça em linguagem jurídica.

Recomenda-se que o trabalhador rural reúna desde cedo todo documento que mencione sua condição — inclusive em nome dos pais e do cônjuge, no período de atividade conjunta. Antes do requerimento, a análise prévia da documentação e do histórico previdenciário permite identificar lacunas, organizar o início de prova material, antecipar pontos de controvérsia — sobretudo eventuais vínculos urbanos — e estruturar a prova testemunhal que sustentará o pedido. 

Cada documento preservado, cada testemunho colhido com método, cada argumento alinhavado é a forma jurídica de devolver, em direito, o que o trabalhador rural entregou ao país em uma vida inteira de trabalho.

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