Covid-19: ES tem ocupação de leitos menor que 90% pela primeira vez em 35 dias

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, é referência no combate à Covid-19 Crédito: Fernando Madeira

116 pessoas perderam a vida, em 24 horas. Agora, são Em contrapartida, o Estado bateu nesta terça-feira o triste recorde do número de mortes pela doença Covid-19:, em 24 horas. Agora, são 8.892 registros de vítimas da Covid-19

Há um ano de enfrentamento da pandemia e agora com a presença de uma nova variante, que é mais infecciosa e letal quando comparada as outras cepas, o Estado tem 1.062 leitos de UTI públicos, sendo que 935 estão ocupados com pacientes de Covid-19 em todo o Espírito Santo.

Nesse período, a rede pública viveu o momento mais crítico da rede de saúde, chegando a ter 96% dos leitos de UTI com pacientes, no dia 26 de março.

A situação foi flexibilizada de forma gradual, a começar pelo retorno da classificação para risco de transmissão nas cidades ser definido pelo mapa de risco, tendo 37 municípios na classificação de risco extremo.

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