Eficácia dos imunizantes só é garantida após a segunda dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Covid-19 no ES - quase 30 mil pessoas não voltaram para tomar 2ª dose da vacina

O número, referente ao último levantamento da secretaria, foi contabilizado na última terça-feira (13), e equivale a cerca de 20% do total de vacinados, que já deveria ter tomado a segunda dose no Estado. O percentual foi observado pelo subsecretário Luiz Carlos Reblin, em coletiva de imprensa on-line realizada na tarde desta segunda-feira (19). Isso significa que de cada dez capixabas que tomaram a vacina e já deveriam ter tomado a segunda dose, dois estão com a imunização incompleta.

A importância da vacinação adequada é essencial para garantir a eficácia do imunizante; e quem perdeu a data de retorno prevista ou esqueceu de agendar a volta deve procurar o local em que tomou a primeira dose o mais rápido possível.

"A gente precisa reforçar: é importante que a pessoa agende a segunda dose da vacina. Mesmo que não tenha tomado a dose no momento que estava programado, não deixe de buscar o serviço de saúde agora" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de vigilância em saúde do Espírito Santo

Na semana passada, em coletiva, o secretário Nésio Fernandes também destacou que a vacina é a principal medida de prevenção contra o novo coronavírus . "Sem elas, precisaremos conviver com um novo estilo de vida, com medidas e possibilidade de restrições a atividades sociais e econômicas", alertou.

Como resultado da vacinação, a Sesa informou que já houve uma redução de 33% nos óbitos de idosos com mais de 80 anos de idade, desde o início de fevereiro, se comparado com o período da segunda fase de expansão da pandemia no Estado, compreendida entre outubro do ano passado e janeiro deste ano.

NÚMERO DE JOVENS INTERNADOS QUASE DOBRA

Na outra ponta do Plano Nacional de Imunização e protagonizando as aglomerações indevidas verificadas recentemente no Espírito Santo estão os jovens, de maneira geral – que já representam uma parcela significativa dos casos confirmados e das internações por Covid-19 na rede pública do Estado.