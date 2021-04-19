Covid-19: ES bate recorde de pacientes internados em leitos de UTI

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ajuda na transferência de pacientes graves da Covid-19 no ES Crédito: Fernando Madeira

leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por causa do Espírito Santo bateu mais um recorde no número de pacientes internados empor causa do novo coronavírus . Nesta segunda-feira (19), foram 964 pessoas em estado grave internadas nos hospitais da rede pública — dez a mais que nesse domingo (18), maior quantidade registrada até então.

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Já no que diz respeito aos leitos de enfermaria, o Espírito Santo não registra novos recordes desde o último dia 4, quando 771 pessoas estavam internadas. Atualmente, são 725. Essa diminuição também afeta o número total de internados: que chegou a 1.696 no domingo retrasado (11) e agora está em 1.689.

Em coletiva on-line realizada na tarde desta segunda-feira (19) , o secretário de saúde Nésio Fernandes afirmou que o Estado já vive uma fase de estabilização das internações hospitalares e que uma queda na ocupação dos leitos públicos de enfermaria deve ser percebida ao longo das próximas semanas.

"A queda de casos representará queda nas internações em UTIs até o final de abril, em especial no início de maio" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo

No entanto, segundo ele, a redução a ser observada em um futuro próximo não fará com que o indicador reduza a patamares anteriores à terceira onda da pandemia. "Não iremos alcançar, nos próximos 60 dias, os mesmos níveis de ocupação que tivemos entre a primeira e a segunda fase de expansão de casos", adiantou.

COM AMPLIAÇÃO, ES DEVE CHEGAR A 1.200 VAGAS DE UTI EM ABRIL

Apesar da previsão de queda nos indicadores relativos à pandemia, o secretário Nésio Fernandes afirmou que a estratégia de ampliação da rede hospitalar permanecerá ao longo deste mês e do próximo. A expectativa é que o Estado abra mais de 130 leitos de UTI até o final de abril, totalizando 1.200 vagas intensivas.

"Estamos planejando até como alcançar 1.500 leitos de UTI, em uma situação extraordinária que nós não acreditamos que deva acontecer nas próximas semanas. No entanto, a ampliação se torna cada vez mais difícil por causa de recursos humanos, que hoje são nosso grande limitador", explicou.

90,7% é a taxa de ocupação dos leitos de UTI do ES nesta segunda-feira (19)

Atualmente, o Espírito Santo conta com 1.062 leitos de UTI destinados exclusivamente para casos do novo coronavírus. Desse total, apenas 98 estão disponíveis. Já para atender quadros moderados da Covid-19, o Estado possui 978 leitos de enfermaria, dos quais 725 estão ocupados e 253 livres.