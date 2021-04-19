Critérios para vacinar quem tem comorbidade serão definidos nesta semana no ES

Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

O comportamento da pandemia e questões relacionadas à vacinação foram alguns dos assuntos apresentados nesta segunda-feira (19) durante coletiva on-line do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de Vigilância, Luiz Carlos Reblin.

"Já tem um caminho indicado e essa semana devemos pactuar esses critérios com os municípios. Mas já falamos: procure sempre para vacinar a unidade de saúde a qual você pertence. Ainda nesta semana, devemos encerrar a estruturação dos itens que serão comprobatórios da doença da condição de uma doença de base (comorbidade para vacina contra a Covid-19)", disse Reblin.

Nésio destaca que o governo do Estado reconhece como "legítima e justa qualquer solicitação de antecipação e vacinação por parte de qualquer categoria, grupo populacional, social, econômico". Segundo ele, a disponibilidade de doses de imunizantes enviadas aos governos estaduais tem inviabilizado a aplicação das vacinas de forma ampliada.

"Na nossa previsão, o Estado já tinha anunciado que, caso comprasse vacinas, estaríamos avançando na imunização das forças de segurança e os professores. Como já estamos avançando nesses dois grupos, caso o governo estadual adquira vacinas, podemos contemplar outros grupos de atividades essenciais e população com comorbidades", reforçou o secretário.

Reblin informou que o Estado deve receber nesta semana, por parte do Ministério da Saúde , uma quantidade de doses da vacina contra o coronavírus menor do que o habitual. Por causa disso, a previsão de aplicação dos imunizantes nos capixabas com comorbidades ainda é incerta. A expectativa da Sesa é de que o trabalho seja iniciado no próximo mês.

"Se confirmarmos que esta semana vamos receber uma quantidade muito menor [de doses], as previsões ficam prejudicadas. Gostaríamos muito de iniciar, pelo menos, no começo de maio a vacinação das pessoas com comorbidade", enfatiza Reblin.

COMORBIDADES

Confira: O Plano Nacional de Imunização (PNI) estabelecido pelo governo federal estabelece uma lista de doenças de base que podem ser consideradas comorbidades para a vacinação contra a Covid-19.

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade Qualquer indivíduo com diabetes. Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática). PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou comorbidade.

Vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19 Crédito: Divulgação

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