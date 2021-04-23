Até junho, ES deve ter quase todos os idosos vacinados contra a Covid-19

Vacinação drive thru na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), zona norte do Rio. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O secretário comemorou ao dizer que o Espírito Santo conseguiu dar um exemplo para o país, "superando expressões medíocres de quem apostava em fake news, mobilizando as pessoas contra as medidas capazes e pacto pela vida".

Nésio reforçou que a pandemia segue com ampla transmissão de amplas variações do vírus, mas disse que poderemos ter, até junho, uma imunidade coletiva quase plena da população idosa.

"Nós precisamos garantir que a matriz de risco, que define medidas qualificadas e que reconhecem o risco de cada município, seja respeitada. Precisamos que a sociedade compreenda mais do que nunca o poder do uso das máscaras e outras medidas", detalhou.

QUEDA DE MORTALIDADE HOSPITALAR DE IDOSOS

O secretário também pontuou sobre a queda da mortalidade hospitalar entre os idosos com mais de 80 anos. "Esta semana, a mortalidade alcançou uma queda de 46% em comparação com outros períodos anteriores da pandemia", explicou.

"É possível no futuro haver uma nova expansão da doença principalmente com pessoas jovens e adultas atingidas pela pandemia. Por isso é importante nessa fase toda a sociedade seguir apostando na ciência. O Espírito Santo apresenta grande desempenho na vacinação", completou.

REVEJA A COLETIVA