Cirurgias eletivas e consultas ambulatoriais serão retomadas em maio no ES

Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Reprodução/TV

As cirurgias eletivas não essenciais e as consultas ambulatoriais serão retornadas no mês de maio em todo o Espírito Santo . A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (23) . O retorno é válido tanto para os procedimentos feitos na rede pública quanto os realizados na rede privada. As operações estavam suspensas durante o último momento crítico da pandemia de Covid-19 no Espírito Santo.

“A partir do início do mês de maio serão retomadas as cirurgias eletivas não essenciais em todo o Sistema Único de Saúde, assim como o cesse da vigência da suspensão na rede privada do nosso Estado”, informou Nésio.

Nésio também confirmou o retorno das consultas especializadas. “Da mesma forma, as consultas ambulatoriais especializadas que foram suspensas também serão retomadas no início de maio em todo o Estado do Espírito Santo”, disse.

As cirurgias haviam sido suspensas ainda no mês de março pela Secretaria de Estado da Saúde. O objetivo era evitar o colapso do sistema de saúde e a concorrência por recursos – sejam eles medicamentos, leitos ou profissionais capacitados.