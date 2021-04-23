Cirurgias eletivas e consultas ambulatoriais serão retomadas em maio no ES

As cirurgias eletivas não essenciais e as consultas ambulatoriais serão retornadas no mês de maio em todo o Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (23). O retorno é válido tanto para os procedimentos feitos na rede pública quanto os realizados na rede privada. As operações estavam suspensas durante o último momento crítico da pandemia de Covid-19 no Espírito Santo.
“A partir do início do mês de maio serão retomadas as cirurgias eletivas não essenciais em todo o Sistema Único de Saúde, assim como o cesse da vigência da suspensão na rede privada do nosso Estado”, informou Nésio.
De acordo com a última portaria publicada sobre o tema, a suspensão das cirurgias eletivas não essenciais na rede privada vai até o dia 30 de abril, tendo o retorno confirmado pelo secretário.
Nésio também confirmou o retorno das consultas especializadas. “Da mesma forma, as consultas ambulatoriais especializadas que foram suspensas também serão retomadas no início de maio em todo o Estado do Espírito Santo”, disse.
As cirurgias haviam sido suspensas ainda no mês de março pela Secretaria de Estado da Saúde. O objetivo era evitar o colapso do sistema de saúde e a concorrência por recursos – sejam eles medicamentos, leitos ou profissionais capacitados.
Em coletiva de imprensa realizada na última semana, o secretário afirmou que a medida foi importante para a realocação de recursos no combate à Covid-19. “Dessa forma, diversos centros cirúrgicos puderam ser transformados em leitos com uma mobilização extraordinária para ampliação rápida”, disse na ocasião.