ES tem 7.440 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (13)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 7.442 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (13). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
Confira as vagas
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas:1.096 sendo 2255 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para promotor de vendas, operador de caixa, vendedora, auxiliar de serviços gerais, supervisor de mercadoria, técnico em telecomunicações, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 1.043. Há oportunidades para ajudante de motorista, almoxarife, atendente de padaria, auxiliar de logística, cegonheiro, consultor de vendas, operador de empilhadeira, pedreiro, professor de inglês, recepcionista de hotel, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 1.045. Há oportunidades para atendente de telemarketing, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, balconista, eletricista de instalações, estampador de tecido, fiscal de loja, jardineiro, oficial de manutenção, professor de inglês, zelador, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 2.160. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, controlador de pragas, criador de conteúdo digital, gerente de restaurante, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 471. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de balcão, auxiliar de limpeza, chefe de serviço de limpeza, fiscal de prevenção de perdas, motorista carreteiro, pintor de obras, técnico de enfermagem, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 34. Há oportunidades para padeiro, cuidador de idosos, alinhador de autos, ajudante de motorista, serralheiro de alumínio, operador de empilhadeira, mecânica soldadora, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 349. Há oportunidades para acabador de granito, ajudante de padeiro, analista contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, instalador reparador de linhas de telefone, motorista furgão ou similar, pasteleiro, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 68. Há oportunidades para açougueiro, agente de pátio, atendente do setor de frios e laticínios, operador de guindaste, padeiro confeiteiro, vigilante patrimonial, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 364. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de limpeza industrial, ajudante de obras civil, estagiário de musculação, guarda-vidas, operador de equipamento, professor de musculação, supervisor alpinista, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 152. Há oportunidades para auxiliar de logística, auxiliar de obras, carpinteiro, motorista de caminhão, operador de empilhadeira, recepcionista, técnico de edificações, técnico de indústrias petroquímicas, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 325. Há oportunidades para analista de DP, assistente de qualidade, auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo, assistente técnico, auxiliar de ar condicionado automotivo, ceramista, costureira, eletricista, jardineiro, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 67. Há oportunidades para artífice de manutenção, auxiliar de serviços de alimentação, camareira de hotel, farmacêutico, garçom, motofrentista, operador de máquina de fio, operador de prensa, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 67. Há oportunidades para ajudante de pátio, armador de estruturas de concreto, armador de estrutura de concreto, coletor de resinas, carpinteiro, destilador de resinas, encanador, operador de pórtico rolante, supervisor comercial, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 201. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de padeiro, assistente administrativo, atendente de balcão de café, auxiliar de topógrafo, carregador e descarregador de caminhões, enfermeiro do trabalho, motorista de caminhão, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
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