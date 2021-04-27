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Covid-19: Vitória abre vagas para vacinação de idosos 60+ e trabalhadores da saúde

O agendamento estará disponível a partir das 14 horas desta terça-feira (27) e a vacinação será realizada na quarta-feira (28), no Maanaim de Vitória, no bairro Mário Cypestre; veja como agendar

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 08:51

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

27 abr 2021 às 08:51
Distribuição e vacinação na Grande Vitória
O novo agendamento aberto pela Prefeitura de Vitória é destinado a pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da saúde Crédito: Fernando Madeira
A Prefeitura de Vitória abre mais um agendamento para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. A partir das 14 horas desta terça-feira (27), será possível agendar a vacinação em idosos com idade igual ou superior a 60 anos de idade, além de trabalhadores da saúde.
Serão disponibilizadas 500 doses da vacina Oxford/AstraZeneca, sendo 300 para trabalhadores da saúde e 200 para idosos com 60 anos ou mais.

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A vacinação acontecerá na quarta-feira (28), no Maanaim de Vitória, ao lado do Teatro Carmélia, no bairro Mário Cypestre.
O agendamento pode ser feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.

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Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Covid-19 Campanha de vacinação Pandemia
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