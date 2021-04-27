Covid-19: Vitória abre vagas para vacinação de idosos 60+ e trabalhadores da saúde

A Prefeitura de Vitória abre mais um agendamento para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. A partir das 14 horas desta terça-feira (27), será possível agendar a vacinação em idosos com idade igual ou superior a 60 anos de idade, além de trabalhadores da saúde.
Serão disponibilizadas 500 doses da vacina Oxford/AstraZeneca, sendo 300 para trabalhadores da saúde e 200 para idosos com 60 anos ou mais.
A vacinação acontecerá na quarta-feira (28), no Maanaim de Vitória, ao lado do Teatro Carmélia, no bairro Mário Cypestre.
O agendamento pode ser feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.