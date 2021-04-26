Covid-19: entenda por que a imunidade coletiva está sob ameaça no ES

O Espírito Santo recebe remessas semanais de vacinas contra a Covid-19, mas o quantitativo só é informado pelo Ministério da Saúde na véspera do desembarque, o que dificulta o planejamento Crédito: Divulgação/Sesa

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , anunciou na última quarta-feira (21) que a previsão para concluir a vacinação contra a Covid-19 dos 29 grupos prioritários é setembro. O prazo representa um atraso de quatro meses na projeção que havia sido feita por seu antecessor, general Eduardo Pazuello . A mudança no cronograma deve afetar a expectativa de o país adquirir a imunidade coletiva (ou de rebanho) da população diante da doença e, assim, conter a disseminação do coronavírus.

Apenas dois dias antes, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) indicava que o Espírito Santo poderia ser um dos primeiros a alcançar a imunidade coletiva, diante do ritmo de vacinação que havia sido empregado. Naquela segunda-feira (19), o Estado apresentava-se como o 3º que mais havia vacinado no país.

O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, que na ocasião mostrava-se otimista e fazia a previsão de imunizar 2 milhões de pessoas no Espírito Santo, agora tem uma visão diferente. Em coletiva nesta sexta-feira (23), ele demonstra apreensão.

"Isso para nós é dramático. Trabalhávamos com a previsão de concluir a vacinação do grupo prioritário em maio, antes da chegada do inverno, quando aumentam as chances de transmissão de doenças respiratórias. Continuamos prontos para vacinar todos no mês de maio, e esperamos que o ministério e todos os órgãos se mobilizem para que essa transferência para setembro não ocorra. O Brasil precisa buscar urgentemente alternativas para manter doses suficientes ainda em maio para fazer frente à vacinação da sociedade."

Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis também vê com preocupação a nova estimativa do governo federal porque vai atrasar o cronograma de vacinação em todo o país, uma vez que é o Ministério da Saúde o órgão responsável por fornecer os imunizantes para os Estados.

Espírito Santo não tem como antecipar esse plano de imunização, a não ser que consiga comprar diretamente as doses dos fabricantes. Negociações continuam sendo feitas pela Sesa, mas, segundo afirma Danielle Grillo, é um mercado complexo em que se depende bastante do laboratório produtor.

"O que nos preocupa é a imunidade coletiva. Um dos objetivos da campanha de vacinação é imunizar o maior número de pessoas em um intervalo curto. Nesse passo que estamos seguindo, só vamos conseguir proteger mesmo os mais vulneráveis", ressalta.

FALTA DE INFORMAÇÃO

Além da postergação para concluir a imunização dos grupos prioritários, o Ministério da Saúde também não informa aos Estados sobre o volume de doses que serão enviadas com a antecedência necessária para o planejamento. Os dados são divulgados apenas na véspera do envio, dificultando a realização de um plano a longo prazo.

"A falta de informação de doses semanais nos impede de fazer, por exemplo, o adiantamento de um grupo ou outra estratégia diferenciada para ganhar velocidade na ação. Os municípios também estão organizados, mas, se não sabem o quantitativo que virá, para as equipes ampliarem essa cobertura, é um complicador. Ficamos na expectativa de recebimento de doses, e previsões de quando vão começar determinados grupos são todas por suposição, porque só conseguimos saber quem poderemos atender na véspera, quando chega a informação da quantidade que vamos receber", explica Danielle Grillo.

Por essa razão, não é possível apontar com exatidão em que momento cada grupo prioritário começará a ser imunizado no Espírito Santo, embora haja uma ordem na fila de espera. A coordenadora de imunizações da Sesa projeta, no máximo, o próximo público-alvo - de pessoas com comorbidades - cuja vacinação é esperada para o início de maio.

Danielle Grillo diz que faz essa estimativa porque, com a s doses que chegaram nesta sexta-feira (23) , o Espírito Santo vai alcançar 81% do público de 60 a 64 anos e, se não houver uma redução significativa de vacinas enviadas na semana que vem pelo ministério, o Estado deverá atingir 100% das doses distribuídas para essa faixa etária, podendo iniciar o atendimento das pessoas com doenças preexistentes.

No Plano Nacional de Imunização (PNI) vigente, e que está em sua quinta versão, depois das pessoas com comorbidades, estão na fila as que têm deficiência permanente, população em situação de rua, presos e funcionários do sistema de privação de liberdade até chegar aos professores e trabalhadores das forças de segurança e salvamento, duas categorias que tiveram a imunização antecipada no Estado com o uso da reserva técnica de 5% das remessas semanais.

No Espírito Santo, cinco dos 29 grupos prioritários já receberam as duas doses da vacina, completando o ciclo de imunização.

CONFIRA: GRUPOS PRIORITÁRIOS E ESTIMATIVA POPULACIONAL NO ES

Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas - 2.970 Pessoas com deficiência institucionalizadas - 210 Povos indígenas em terras indígenas - 2.793 Trabalhadores de saúde - 124.416 Pessoas de 90 anos ou mais - 17.885 Pessoas de 85 a 89 anos - 26.010 Pessoas de 80 a 84 anos - 44.963 Pessoas de 75 a 79 anos - 66.902 Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas - não há Povos e comunidades tradicionais quilombolas - 15.993 Pessoas de 70 a 74 anos - 99.741 Pessoas de 65 a 69 anos - 147.257 Pessoas de 60 a 64 anos - 190.034 Pessoas com comorbidades - 393.566 Pessoas com deficiência permanente - 148.611 Pessoas em situação de rua - 778 População privada de liberdade - 23.528 Funcionários do sistema de privação de liberdade - 3.269 Trabalhadores da Educação Básica (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) - 51.930

Trabalhadores da Educação do Ensino Superior - 14.215 Forças de Segurança e Salvamento - 12.615 Forças Armadas - 1.361 Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros - 19.577 Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário - 4.738 Trabalhadores de Transporte Aéreo - 1.017 Trabalhadores de Transporte Aquaviário - 1.117 Caminhoneiros - 33.454 Trabalhadores Portuários - 18.834 Trabalhadores Industriais - 135.610

CRONOGRAMA

Essa é a ordem do plano atual, mas o governo federal tem alterado previsões de datas para imunizar grupos prioritários. Em dezembro, o ministério esperava ter imunizado 50 milhões - volume do grupo prioritário à época - em 3 meses após o começo da campanha. Em março, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse que metade da população apta a receber a vacina seria imunizada no primeiro semestre. O restante, até o fim do ano.

Mais de 3 meses após o começo da vacinação no Brasil, 24,8 milhões de pessoas receberam a primeira dose, segundo dados da Saúde. O ministério não atualiza o cronograma de entrega de vacinas desde 19 de março. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF) , determinou, na terça-feira (20), que o governo detalhe o cronograma de entrega das vacinas em até cinco dias. Queiroga disse que irá apresentar os dados no prazo.

Queiroga atribuiu as mudanças nos calendários de entrega de vacina e de imunização aos atrasos de fornecedores. O ministro citou que o consórcio Covax Facility "não nos entrega o que foi acordado". Ainda lembrou atrasos na chegada de insumos para a fabricação das doses no Butantan e na Fiocruz.

O ministro também confirmou que a Saúde negocia mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, mirando a campanha de imunização de 2022. O governo já fechou a compra do mesmo volume para este ano, após meses negando ofertas da farmacêutica.

O governo federal chegou a apresentar cronogramas inviáveis de entrega de vacinas, somando 20 milhões de doses da Covaxin, desenvolvida na Índia, quando o produto nem sequer tinha certificações exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . Após diversos recuos, a gestão Queiroga ainda não apresentou uma previsão de entrega das doses até o fim do ano.