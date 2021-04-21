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Imunização

Vacinação contra a Covid em pessoas com comorbidades começa em maio

Pessoas com doenças preexistentes serão convocadas para a vacinação contra a Covid-19 a partir de maio, segundo afirmou o Ministério da Saúde

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 16:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 abr 2021 às 16:03
Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Pessoas com comorbidades serão convocadas para a vacinação contra a Covid-19 a partir de maio, segundo afirmou o Ministério da Saúde.
A ordem será dos mais velhos para os mais jovens. Os primeiros a serem chamados serão os da faixa etária entre 55 e 59 anos, depois de 50 a 54 anos, e assim por diante.
O grupo de comorbidades, que conta com 17,8 milhões de pessoas, inclui imunossuprimidos, quem possui problemas cardíacos e de pulmão, hipertensão, obesidade, doença renal crônica, diabetes e síndrome de down, entre outras.
Segundo o ministério, é importante que a pessoa esteja pré-cadastrada no Sipni (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações) ou em alguma unidade de saúde do SUS.
Os não inscritos deverão apresentar, no momento da vacinação, um comprovante que demonstre pertencer ao grupo de risco (exames, receitas, relatório ou prescrição médica).

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Apesar da previsão da pasta, a Folha de S.Paulo mostrou que em algumas capitais a vacinação de quem possui doenças preexistentes já teve início e com regras variadas.
Em Salvador, foi iniciada na semana passada a vacinação de pacientes renais crônicos entre 18 e 59 anos e que dependem de hemodiálise.
Em Teresina, estão sendo vacinadas pessoas com deficiências, acima de 60 anos e com ao menos duas comorbidades, além de doentes renais crônicos.
Já em Macapá, no dia 12, foram vacinados transplantados (coração, rim, fígado e pulmão), doentes hematológicos e pacientes oncológicos; no dia 13, foi a vez de quem tem doenças respiratórias crônicas e cardiopatas.

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