Coronavírus: ES registra 8.892 mortes e passa de 420 mil casos

Pacientes continuam lotando os hospitais do Espírito Santo Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.924 novos casos, chegando a 420.566 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Mesmo com índice de ocupação de leitos de UTI registrando redução, o número de óbitos persiste alto. Triste recorde hj - 116. Isso demonstra a necessidade extrema de cumprimento dos protocolos pois, é preciso reduzir drasticamente o contágio. Cuide-se. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 20, 2021

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 52.384. Vila Velha aparece em segundo, com 52.151 confirmações da doença, seguido por Vitória (45.658) e Cariacica (32.509).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.888 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.503), em Vila Velha.

Até esta terça-feira (20), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 392.369, sendo 2.522 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.