Coronavírus: ES registra 8.892 mortes e passa de 420 mil casos

Mais 116 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (20). O número representa o recorde de óbitos pela doença no Estado no período de 24 horas. O número total de mortes provocados pelo coronavírus chegou a 8.892. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.924 novos casos, chegando a 420.566 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 52.384. Vila Velha aparece em segundo, com 52.151 confirmações da doença, seguido por Vitória (45.658) e Cariacica (32.509).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.888 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.503), em Vila Velha.
Até esta terça-feira (20), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 392.369, sendo 2.522 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 608.652 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.