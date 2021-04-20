Vitória abre nesta terça (20) 3.700 vagas para 2ª dose em idosos com 70 anos ou mais

Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Idosos com 70 anos ou mais que receberam a primeira dose da vacina Coronavac até o dia 27 de março em Vitória poderão fazer o agendamento da segunda dose nesta terça-feira (20), às 11 horas.

Serão disponibilizadas 3.700 doses, que serão aplicadas nesta quarta-feira (21) nas unidades de saúde dos bairros Jardim Camburi, Santo Antônio, Centro, Conquista, Maruípe e Santa Luiza e no posto volante da Igreja Maanaim de Vitória (ao lado do Teatro Carmélia), em Mário Cypreste.

Para fazer o agendamento on-line, basta acessar o link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou o aplicativo Vitória Online.

ACAMADOS

Os idosos acamados ou com dificuldades de locomoção estão sendo vacinados em casa pelas equipes da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus). Esse público não precisa agendar a vacina no site.