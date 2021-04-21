Unidade de saúde tem mais registros de Covid do que 67 cidades do ES

Uma unidade de saúde de Vila Velha, apenas uma, tem mais registros de casos de Covid-19
do que 67 dos 78 municípios capixabas. A Unidade Básica de Saúde (UBS) de Coqueiral de Itaparica, líder em confirmações da doença no Estado, acumula 6.244 pacientes com coronavírus.
Esse número é muito superior ao do segundo lugar, a unidade de Jaburuna, também em Vila Velha
, com 5.041 casos registrados. Os dados são referentes à última terça-feira (20).
A unidade de saúde de Coqueiral atende a uma área densamente ocupada em Vila Velha e é referência para bairros como Praia de Itaparica, Itapuã e Praia das Gaivotas, entre outros. Por ter uma localização de fácil acesso, é bastante procurada pelos cidadãos.
Os números impressionam: a UBS de Coqueiral tem mais casos registrados de Covid do que Marataízes, por exemplo, cuja população é de 38.883 habitantes e reúne 5.183 ocorrências da doença pandêmica.
Somente estão à frente da unidade de Coqueiral 11 municípios: Serra
, Vila Velha, Vitória, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, Aracruz, Guarapari, São Mateus e Viana.
Em termos de mortes, o impressionante placar também acompanha a tendência de confirmações: a unidade vila-velhense tem mais óbitos do que 66 cidades capixabas, acumulando 153 pacientes que testaram positivo e acabaram morrendo.