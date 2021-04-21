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Leonel Ximenes

Unidade de saúde tem mais registros de Covid do que 67 cidades do ES

UBS já confirmou 6.244 pessoas com teste positivo para o coronavírus;  desse montante, 153 morreram

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

21 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

UBS de Coqueiral de Itaparica, que fica numa região muito povoada em Vila Velha
UBS de Coqueiral de Itaparica, que fica numa região muito povoada de Vila Velha Crédito: Google Street View
Uma unidade de saúde de Vila Velha, apenas uma, tem mais registros de casos de Covid-19 do que 67 dos 78 municípios capixabas. A Unidade Básica de Saúde (UBS) de Coqueiral de Itaparica, líder em confirmações da doença no Estado, acumula 6.244 pacientes com coronavírus.
Esse número é muito superior ao do segundo lugar, a unidade de Jaburuna, também em Vila Velha, com 5.041 casos registrados. Os dados são referentes à última terça-feira (20).
A unidade de saúde de Coqueiral atende a uma área densamente ocupada em Vila Velha e é referência para bairros como Praia de Itaparica, Itapuã e Praia das Gaivotas, entre outros. Por ter uma localização de fácil acesso, é bastante procurada pelos cidadãos.

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Os números impressionam: a UBS de Coqueiral tem mais casos registrados de Covid do que Marataízes, por exemplo, cuja população é de 38.883 habitantes e reúne 5.183 ocorrências da doença pandêmica.

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Somente estão à frente da unidade de Coqueiral 11 municípios: Serra, Vila Velha, Vitória, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, Aracruz, Guarapari, São Mateus e Viana.
Em termos de mortes, o impressionante placar também acompanha a tendência de confirmações: a unidade vila-velhense tem mais óbitos do que 66 cidades capixabas, acumulando 153 pacientes que testaram positivo e acabaram morrendo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Coqueiral de Itaparica Saúde Vila Velha Coronavírus no ES Covid-19
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