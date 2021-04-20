Casagrande toma a 1ª dose da vacina contra Covid-19

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (20), na Unidade Básica de Saúde do bairro Santo Antônio, em Vitória.
"Acabei de receber a vacina da equipe da unidade de Saúde de Santo Antonio, minha palavra está escrita na minha camisa: gratidão. A todos os profissionais da saúde, a todas as pessoas que estão defendendo a ciência e salvando vidas no nosso Estado e no nosso país", disse o governador, em um vídeo publicado no Instagram.
Casagrande tem 60 anos. A primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, tentou agendar a imunização do casal ainda no início do mês pelo sistema de agendamento da Prefeitura de Vitória, mas não conseguiu devido à alta demanda e à quantidade baixa de doses disponíveis.
Na ocasião, o governador afirmou em entrevista para a TV Gazeta que aguardaria um novo lote e se vacinaria quando conseguisse vaga pelo sistema municipal. Casagrande conseguiu agendar a vacinação no último dia 16.
"Em nome da Jaciara, Vera e Delzeni (profissionais que o vacinaram) queria agradecer e parabenizar a todos os profissionais da saúde que estão se dedicando. (...) A pandemia acontece em todo o mundo e temos que estar em sintonia e respeitando a ciência", disse, ainda, nesta terça, por nota.
Casagrande foi contaminado pela Covid-19 em junho do ano passado, teve sintomas leves e não precisou ser hospitalizado. No mesmo período, Dona Virgínia e a mãe do governador, Anna Venturim, Dona Anitta como é chamada por amigos e familiares, também adoeceram e chegaram a ser internadas, mas se recuperaram. Dona Anitta tem 87 anos e já tomou as duas doses de vacina.
OUTROS POLÍTICOS DO ES JÁ TOMARAM A VACINA
Assim como o governador, outros políticos do Estado também já foram imunizados com a primeira dose, como os prefeitos Sergio Vidigal (PDT), da Serra; Guerino Zanon (MDB), de Linhares e Guerino Belastrassi (PSC), de Colatina.
O ex-governador Paulo Hartung (sem partido), que tem 63 anos, conseguiu se vacinar no início de abril, assim que abriram as vagas na Capital para a faixa de 60 a 65 anos.
O ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido), bolsonarista e defensor do "tratamento precoce" contra a Covid-19 por meio de medicamentos que não têm comprovação científica, também se vacinou no final de março. Seguindo a mudança de tom do governo federal, o ex-parlamentar passou de defensor da cloroquina para incentivador da imunização em massa.
Tanto Manato quanto sua esposa, a deputada federal Soraya Manato (PSL), disseram em entrevista que, apesar de receberem a Coronavac, preferiam ter tomado imunizantes de outras empresas.