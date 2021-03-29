20 vezes em que Casagrande criticou publicamente Bolsonaro - parte 2

"O presidente está sendo convencido por ele mesmo ou sendo convencido pela realidade e por isso, nos últimos dias, passou a tomar algumas medidas de redução do impacto dessa crise. Mas ele dá declarações muito contraditórias. Ao mesmo tempo que ele tem um ministro [Mandetta, da Saúde] que diz que o Brasil entrará em colapso, que nós temos que nos preparar para o pior, ele dá declarações de que essa crise não tem tamanho e que não é preciso ter preocupação com ela."