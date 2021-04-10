Ex-governador Paulo Hartung toma vacina contra a Covid-19 em Vitória

O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung recebeu neste sábado (10) a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O político tem 63 anos de idade e foi vacinado em Vitória. No Twitter, Hartung escreveu que deseja a chegada do imunizante para todos os brasileiros. "Que tão logo todos os brasileiros possam, também, ser imunizados". O ex-governador não detalhou se tomou a vacina da Coronavac ou de Oxford.
"Após cumprir os protocolos de espera, tomei hoje a minha primeira dose de vacina contra a Covid-19. E isso só foi possível graças à ciência e a tantos profissionais que têm se empenhado nessa luta em favor da vida"
Hartung está a pouco dias de chegar aos 64 anos. A faixa etária entre 60 e 64 anos está sendo contemplada pela primeira vez na Capital. Na sexta-feira (9), a Prefeitura de Vitória abriu pouco mais de 5 mil vagas para esse público. Os agendamentos foram feitos de forma on-line, inclusive o do ex-governador.
A concorrência pelas doses oferecidas, no entanto, deixou de fora o atual governador do Estado. Renato Casagrande (PSB), por meio de assessoria, confirmou que não conseguiu o agendamento na sexta-feira. O governador irá se vacinar seguindo o agendamento do site da Prefeitura Municipal de Vitória, afirmou a equipe de comunicação.
Capixabas, principalmente que moram na Região Metropolitana, têm relatado dificuldade para agendar a vacinação. O horário divulgado por cada administração municipal reúne milhares de pessoas por segundo nos sites e aplicativos. Durante a semana, a Prefeitura de Vila Velha, por exemplo, registrou cerca de 600 mil acessos por minuto.
Segundo dados do Painel de vacinação, sustentado pelo governo do Estado, o Espírito Santo recebeu 868.920 doses desde o início da campanha em janeiro.