Ex-governador Paulo Hartung toma vacina contra a Covid-19 em Vitória

Após cumprir os protocolos de espera, tomei hoje a minha primeira dose de vacina contra a Covid-19. E isso só foi possível graças à ciência e a tantos profissionais que têm se empenhado nessa luta em favor da vida. Que tão logo todos os brasileiros possam, também, ser imunizados. pic.twitter.com/Zbr6MXnwQp