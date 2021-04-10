Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
1ª dose neste sábado

Ex-governador Paulo Hartung toma vacina contra a Covid-19 em Vitória

No Twitter, Hartung, que tem 63 anos, escreveu que deseja a chegada do imunizante para todos os brasileiros

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 17:30

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 abr 2021 às 17:30
Hartung, ex-governador do ES, toma a vacina contra a Covid-19
Hartung, ex-governador do ES, toma a vacina contra a Covid-19 Crédito: Reprodução Twitter
O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung recebeu neste sábado (10) a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O político tem 63 anos de idade e foi vacinado em Vitória. No Twitter, Hartung escreveu que deseja a chegada do imunizante para todos os brasileiros. "Que tão logo todos os brasileiros possam, também, ser imunizados". O ex-governador não detalhou se tomou a vacina da Coronavac ou de Oxford.
"Após cumprir os protocolos de espera, tomei hoje a minha primeira dose de vacina contra a Covid-19. E isso só foi possível graças à ciência e a tantos profissionais que têm se empenhado nessa luta em favor da vida"
Paulo Hartung - Ex-governador
Hartung está a pouco dias de chegar aos 64 anos. A faixa etária entre 60 e 64 anos está sendo contemplada pela primeira vez na Capital. Na sexta-feira (9), a Prefeitura de Vitória abriu pouco mais de 5 mil vagas para esse público. Os agendamentos foram feitos de forma on-line, inclusive o do ex-governador.
A concorrência pelas doses oferecidas, no entanto, deixou de fora o atual governador do Estado. Renato Casagrande (PSB), por meio de assessoria, confirmou que não conseguiu o agendamento na sexta-feira. O governador irá se vacinar seguindo o agendamento do site da Prefeitura Municipal de Vitória, afirmou a equipe de comunicação.

Veja Também

PH conseguiu agendar vacinação; Casagrande, não. Qual a lição que fica?

Capixabas, principalmente que moram na Região Metropolitana, têm relatado dificuldade para agendar a vacinação. O horário divulgado por cada administração municipal reúne milhares de pessoas por segundo nos sites e aplicativos. Durante a semana, a Prefeitura de Vila Velha, por exemplo, registrou cerca de 600 mil acessos por minuto.
Segundo dados do Painel de vacinação, sustentado pelo governo do Estado, o Espírito Santo recebeu 868.920 doses desde o início da campanha em janeiro.

Veja Também

Prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi é vacinado contra Covid-19

Prefeito de Linhares, Guerino Zanon toma vacina contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política espírito santo Grande Vitória Ministério da Saúde Paulo Hartung Renato Casagrande Vacina Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados