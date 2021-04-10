PH conseguiu agendar vacinação; Casagrande, não. Qual a lição que fica?

Casagrande e Hartung: na fila de agendamento da vacina, como todo cidadão Crédito: Divulgação

Não, não vamos tratar aqui do que seria uma bizarra "disputa geopolítica sanitária” entre o governador do Estado e seu antecessor, aliados de outrora e hoje antagônicos no campo político. A prosa é outra. O fato de Paulo Hartung ter conseguido agendar, no sistema digital da Prefeitura de Vitória, um horário para ser vacinado, e Casagrande , por sua vez, não ter logrado êxito, é uma excelente notícia.

Como assim “excelente notícia”, se o maior líder do Estado, nem ele, consegue garantir dia e horário para ser vacinado contra a Covid-19? Imagine o cidadão comum então!, pode retrucar alguém, indignado. Sim, mas esse caos na vacinação (cadê as vacinas, Bolsonaro ?), pelo menos neste episódio, tem seu lado positivo: a carteirada, essa velha e nefasta instituição nacional, sofreu uma derrota. E essa realmente é uma ótima notícia.

Ou alguém duvida de que pelo menos o atual governador, se quisesse, já não teria sido vacinado logo entre os primeiros felizardos que foram imunizados? Afinal, ele comanda o governo, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) , e não teria dificuldade em furar a fila e ser vacinado em nome da “essencialidade” do cargo que exerce.

O mesmo caso se aplica ao ex-governador Paulo Hartung, homem bem-articulado nacionalmente, que teria meios, se quisesse, de receber a tão desejada dose da vacina do Butantan ou da Fiocruz, essas duas instituições científicas que merecem todo o aplauso e reverência da nação - inclusive dos burocratas insensíveis de Brasília.

Sim, o Brasil é uma vergonha mundial na gestão da pandemia, temos um presidente negacionista, alheio à tragédia e que muitas vezes, por ações, palavras ou omissões, sabotou os esforços do país para combater essa cruel pandemia. Mas é inegável, por outro lado, que quando os dois homens mais poderosos do Espírito Santo se submetem à regra de agendamento de vacinação, temos aí um avanço na longa marcha civilizatória.

Se vivêssemos numa sociedade mais ética e decente, onde as regras mínimas de convivência fossem observadas, não haveria necessidade de existir este texto. Mas infelizmente não é assim. Casagrande e Hartung deram um exemplo de respeito à sociedade ao entrarem na fila do agendamento. Deveria ser esse o padrão ético dos nossos homens públicos, mas como não é essa a realidade, merece o registro.

Mas não esqueçamos, estamos no Brasil . No país dos maus exemplos que pululam a todo momento. Recordemos o caso de Belo Horizonte, um escárnio, uma bofetada na sociedade. Um grupo de endinheirados, se achando mais esperto que o restante da população, contrata uma suposta enfermeira que é portadora, não se sabe como, de vacinas contra a Covid para imunizar aquela elite (podre). Mas a picada parece que foi inócua. É o fim da picada sem fim.

Pelo que se apurou até agora, a suposta enfermeira não é enfermeira coisa alguma, e os imunizantes aplicados no braço dos “espertos”, ao custo de R$ 600, não passam de um soro ineficaz. Bem-feito para eles, que ainda foram expostos à opinião pública como desonestos - e otários, com a licença do leitor mais sensível.

São duas faces de uma mesma nação, que chora os seus 350 mil mortos pela cruel pandemia. Existe o país em que um governador e seu antecessor entram na fila do agendamento ( e o governador não teve sucesso, até agora ) e outro, no Estado vizinho, onde um grupo de empresários desonestos é vítima de uma estelionatária (estão todos em casa) para furar a fila da vacinação.