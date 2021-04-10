Governador do ES, Casagrande tenta agendar vacina e não consegue vaga

A assessoria de Casagrande confirmou a tentativa sem sucesso nesta sexta e reforçou que o governador vai se vacinar seguindo o agendamento do site da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV)

Neste sábado (10), em entrevista para a TV Gazeta, o governador afirmou que a esposa dele, Maria Virgínia Casagrande, tentou realizar a marcação pelo site, o que não foi possível. E ressaltou que, em uma nova data para agendamento, conseguirá uma vaga, para "cumprir a obrigação e incentivar as pessoas a se vacinarem".

"É natural. Pouca vacina e muita gente nesta faixa etária de 60 até 64, 65 anos. Mas, nos próximos lotes, a gente vai conseguir. Vamos nos vacinar agendando pelo sistema on-line, para a gente poder marcar o dia certo e a hora certa, para cumprirmos a nossa obrigação e incentivarmos as pessoas a se vacinarem", disse.

Leitores de A Gazeta também tiveram dificuldades para conseguir uma vaga e relataram que o agendamento teria sido aberto antes do horário previsto — às 15 horas — e acabado em menos de cinco minutos.

A reportagem procurou a prefeitura e questionou sobre o horário em que o agendamento abriu e em quanto tempo as vagas acabaram.

Em resposta, a gestão municipal informou que, de acordo com a Subsecretaria de Tecnologia e Informação (Sub-TI), foram contabilizados 17 mil acessos simultâneos ao sistema de agendamento de vacinação contra a Covid-19. Afirmou ainda que as vagas foram abertas às 15h. "Todas as vagas foram esgotadas três minutos depois", acrescentou.