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Covid-19

Governador do ES, Casagrande tenta agendar vacina e não consegue vaga

Renato Casagrande tem 60 anos e já pode se vacinar em Vitória, que abriu agendamento para a faixa etária de 60 a 64 anos

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 21:42

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

09 abr 2021 às 21:42
Vitória abriu nesta sexta-feira (9) o agendamento para vacinar o público de 60 a 64 anos. O governador Renato Casagrande (PSB), que tem exatos 60 anos, tentou agendar a primeira dose — mas, por conta da grande procura dos moradores da Capital, não conseguiu. Foram disponibilizadas 5.160 vagas para esta faixa etária, que soma quase 20 mil pessoas no município.
A assessoria de Casagrande confirmou a tentativa sem sucesso nesta sexta e reforçou que o governador vai se vacinar seguindo o agendamento do site da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV)
Neste sábado (10), em entrevista para a TV Gazeta, o governador afirmou que a esposa dele, Maria Virgínia Casagrande, tentou realizar a marcação pelo site, o que não foi possível. E ressaltou que, em uma nova data para agendamento, conseguirá uma vaga, para "cumprir a obrigação e incentivar as pessoas a se vacinarem". 
"É natural. Pouca vacina e muita gente nesta faixa etária de 60 até 64, 65 anos. Mas, nos próximos lotes, a gente vai conseguir. Vamos nos vacinar agendando pelo sistema on-line, para a gente poder marcar o dia certo e a hora certa, para cumprirmos a nossa obrigação e incentivarmos as pessoas a se vacinarem", disse.
Leitores de A Gazeta também tiveram dificuldades para conseguir uma vaga e relataram que o agendamento teria sido aberto antes do horário previsto — às 15 horas — e acabado em menos de cinco minutos.
A reportagem procurou a prefeitura e questionou sobre o horário em que o agendamento abriu e em quanto tempo as vagas acabaram. 
Em resposta, a gestão municipal informou que, de acordo com a Subsecretaria de Tecnologia e Informação (Sub-TI), foram contabilizados 17 mil acessos simultâneos ao sistema de agendamento de vacinação contra a Covid-19. Afirmou ainda que as vagas foram abertas às 15h. "Todas as vagas foram esgotadas três minutos depois", acrescentou.
"A plataforma não apresentou instabilidade em momento algum. Isto porque a Sub-TI tem realizado alterações no sistema de modo a proporcionar aos usuários melhor navegabilidade, mesmo diante de um volume maior de acessos", finalizou a PMV, em nota.

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