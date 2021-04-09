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Contra o coronavírus

Vitória abre agendamento nesta sexta para vacinar público acima de 60 anos

Estimativa é aplicar a primeira dose em 5,1 mil idosos dessa faixa etária no sábado (10); Cidade já administrou mais de 84 mil doses desde o início da campanha

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 21:20

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 abr 2021 às 21:20
Mão segurando frasco da vacina da Oxford contra a Covid-19
Vitória recebeu cerca de 7,3 mil doses da vacina da Oxford Crédito: Carlos Alberto Silva
 Vitória vai abrir nesta sexta-feira (9), às 15 horas, o agendamento para vacinar o público de 60 a 64 anos contra a Covid-19.  Serão disponibilizadas 5.100 vagas para essa faixa etária, que somam quase 20 mil no município, e a população pode marcar a imunização pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line.
Vitória abre agendamento nesta sexta para vacinar público acima de 60 anos
A vacinação será realizada no sábado (10) em oito unidades de saúde e três postos volantes. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) acrescentou, por meio da assessoria, que recebeu 102.774 doses de vacina contra a Covid-19. 

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"Até as 18h desta quinta-feira (8), foram aplicadas 84.219 doses da vacina, sendo 66.309 da primeira dose e 17.910 da segunda dose, o que representa 18,12% da população vacinada", diz um trecho da nota.
O público que está sendo atendido no momento é o da faixa etária de 65 anos ou mais, com a primeira dose, e ainda está sendo feita a segunda aplicação nos idosos a partir de 75 anos e também nos trabalhadores da saúde que receberam a Coronavac entre os dias 19 de janeiro e 16 de março. 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) inicia nesta sexta-feira a distribuição da nova remessa de vacinas, que vai ampliar o atendimento para o público de 60 a 64 anos, além de complementar outras faixas etárias e grupos prioritários. 

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