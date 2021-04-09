Vitória abre agendamento nesta sexta para vacinar público acima de 60 anos

A vacinação será realizada no sábado (10) em oito unidades de saúde e três postos volantes. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) acrescentou, por meio da assessoria, que recebeu 102.774 doses de vacina contra a Covid-19.

"Até as 18h desta quinta-feira (8), foram aplicadas 84.219 doses da vacina, sendo 66.309 da primeira dose e 17.910 da segunda dose, o que representa 18,12% da população vacinada", diz um trecho da nota.

O público que está sendo atendido no momento é o da faixa etária de 65 anos ou mais, com a primeira dose, e ainda está sendo feita a segunda aplicação nos idosos a partir de 75 anos e também nos trabalhadores da saúde que receberam a Coronavac entre os dias 19 de janeiro e 16 de março.