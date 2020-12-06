'Luciano Huck, como eu, é de centro-esquerda', diz Paulo Hartung

Da urna, sempre saem recados. O que a gente precisa entender é a circunstância da eleição. Dentro de uma pandemia que não temos um ponto final e ocorreu com gestores municipais tendo papel no enfrentamento da covid-19. Esses gestores foram turbinados com dinheiro. As prefeituras receberam um recurso vultoso. E ainda teve o fundo de campanha, que fez a diferença. Debaixo de uma pandemia, tem bonança. A taxa de reeleição subiu. Não foi um momento de desconexão como a gente já viu várias vezes na política brasileira. Se vai ter impacto em 2022? Muito pequeno, de baixa relevância. E na eleição da Câmara? Vai. É da tradição brasileira. Esse arranjo local impacta na eleição seguinte de deputados e senadores. Agora, achar que o recado da urna é o que vai presidir o processo seguinte é um equívoco. O que vai influenciar 2022 é 2021. Como o País vai atravessar esse ano desafiador.