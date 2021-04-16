O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ

"Muita gente colaborou na quarentena, foram 18 dias. De lá pra cá, continuamos com restrições. Seja por decisão do governo ou vontade própria, muita gente está colaborando. Inicio o pronunciamento agradecendo a todas essas pessoas" Renato Casagrande - governador do Espírito Santo

De acordo com o chefe do Executivo estadual, os primeiros sinais mostram que a quarentena teve efeito positivo, e apontou que, na manhã desta sexta (16), o Espírito Santo amanheceu com zero pacientes não-regulados aguardando transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Your browser does not support the audio element. Casagrande - Sem quarentena, sistema de Saúde do ES não teria suportado

"Chegamos a ter, no final de março, 55 pacientes demandando leitos de UTI ao mesmo tempo. Hoje, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nos PAs, nós chegamos a não ter nenhum paciente não-regulado aguardando. Agora temos poucos", afirmou.

A decisão acertada sobre a quarentena, de acordo com o governador, aconteceu em março — quando o governo do Estado percebeu a alta demanda às UPAs. "No meio do mês de março tomamos decisão da quarentena. Se a gente não tivesse tomado decisão naquele momento, sistema de Saúde não teria suportado", pontuou Casagrande.

OCUPAÇÃO E NOVOS LEITOS DE UTI

Durante o pronunciamento, o governador do Estado apresentou vários gráficos e, entre eles, o da ocupação de leitos de UTI no Espírito Santo. "Ontem, o índice de ocupação de leitos estava em 92%. Hoje é de 91,5%", pontuou.

Casagrande ainda mostrou um gráfico com dados da quantidade de leitos de UTI para a Covid-19 no Espírito Santo durante as duas primeiras fases da doença no Estado capixaba: eram 715 leitos em todo o Espírito Santo. Atualmente, são 1.039.

Gráfico compara taxa de ocupação atual de Crédito: Divulgação | Governo do Estado

"Passamos as duas fases da doença com 715 leitos. Se tivéssemos mantido, hoje estaríamos com 132% de ocupação. Significa que teríamos diversos pacientes sem nenhuma possibilidade de conseguir um leito de UTI" Renato Casagrande - governador do Espírito Santo

Hoje, o Estado conta com 1.039 leitos de UTI disponíveis para a sociedade. "Ainda temos 942 leitos de enfermaria. Hoje mesmo estive em Linhares , onde abrimos 38 leitos de UTI. Abrimos também mais 12 leitos no Hospital Geral de Linhares, que passou a ter 34 leitos exclusivos Covid", disse.

No Hospital Rio Doce, Casagrande afirma que também foram abertos mais 6 leitos. Agora, a unidade conta com 16 leitos exclusivos para a Covid-19. "No Linhares Medical Center, que ainda vai abrir, serão 50 leitos: 20 de UTI e 30 de enfermaria", detalhou o governador.

Casagrande finalizou o assunto dizendo que a ampliação de leitos permitiu que o Estado pudesse atender a todos. "Foi uma decisão acertada que tomamos para dar dignidade a pessoas. Leito não salva todas as vidas, mas dá dignidade", reiterou.

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