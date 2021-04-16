A quarentena de 18 dias no Espírito Santo começou a mostrar alguns efeitos esta semana e, durante pronunciamento para divulgação do novo mapa de risco nesta sexta-feira (16), o governador Renato Casagrande afirmou que, sem a estratégia adotada pelo governo do Estado, o sistema de Saúde capixaba não teria suportado a pressão nas unidades hospitalares.
"Muita gente colaborou na quarentena, foram 18 dias. De lá pra cá, continuamos com restrições. Seja por decisão do governo ou vontade própria, muita gente está colaborando. Inicio o pronunciamento agradecendo a todas essas pessoas"
De acordo com o chefe do Executivo estadual, os primeiros sinais mostram que a quarentena teve efeito positivo, e apontou que, na manhã desta sexta (16), o Espírito Santo amanheceu com zero pacientes não-regulados aguardando transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Casagrande - Sem quarentena, sistema de Saúde do ES não teria suportado
"Chegamos a ter, no final de março, 55 pacientes demandando leitos de UTI ao mesmo tempo. Hoje, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nos PAs, nós chegamos a não ter nenhum paciente não-regulado aguardando. Agora temos poucos", afirmou.
A decisão acertada sobre a quarentena, de acordo com o governador, aconteceu em março — quando o governo do Estado percebeu a alta demanda às UPAs. "No meio do mês de março tomamos decisão da quarentena. Se a gente não tivesse tomado decisão naquele momento, sistema de Saúde não teria suportado", pontuou Casagrande.
OCUPAÇÃO E NOVOS LEITOS DE UTI
Durante o pronunciamento, o governador do Estado apresentou vários gráficos e, entre eles, o da ocupação de leitos de UTI no Espírito Santo. "Ontem, o índice de ocupação de leitos estava em 92%. Hoje é de 91,5%", pontuou.
Casagrande ainda mostrou um gráfico com dados da quantidade de leitos de UTI para a Covid-19 no Espírito Santo durante as duas primeiras fases da doença no Estado capixaba: eram 715 leitos em todo o Espírito Santo. Atualmente, são 1.039.
"Passamos as duas fases da doença com 715 leitos. Se tivéssemos mantido, hoje estaríamos com 132% de ocupação. Significa que teríamos diversos pacientes sem nenhuma possibilidade de conseguir um leito de UTI"
Hoje, o Estado conta com 1.039 leitos de UTI disponíveis para a sociedade. "Ainda temos 942 leitos de enfermaria. Hoje mesmo estive em Linhares, onde abrimos 38 leitos de UTI. Abrimos também mais 12 leitos no Hospital Geral de Linhares, que passou a ter 34 leitos exclusivos Covid", disse.
No Hospital Rio Doce, Casagrande afirma que também foram abertos mais 6 leitos. Agora, a unidade conta com 16 leitos exclusivos para a Covid-19. "No Linhares Medical Center, que ainda vai abrir, serão 50 leitos: 20 de UTI e 30 de enfermaria", detalhou o governador.
Casagrande finalizou o assunto dizendo que a ampliação de leitos permitiu que o Estado pudesse atender a todos. "Foi uma decisão acertada que tomamos para dar dignidade a pessoas. Leito não salva todas as vidas, mas dá dignidade", reiterou.