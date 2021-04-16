Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Casagrande: "Sem quarentena, sistema de Saúde do ES não teria suportado"

Segundo o governador, os primeiros sinais mostram que a quarentena de 18 dias teve efeito positivo; na manhã desta sexta (16), o Espírito Santo amanheceu com zero pacientes não-regulados aguardando transferência para UTI

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 20:04

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

16 abr 2021 às 20:04
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ
A quarentena de 18 dias no Espírito Santo começou a mostrar alguns efeitos esta semana e, durante pronunciamento para divulgação do novo mapa de risco nesta sexta-feira (16), o governador Renato Casagrande afirmou que, sem a estratégia adotada pelo governo do Estado, o sistema de Saúde capixaba não teria suportado a pressão nas unidades hospitalares.
"Muita gente colaborou na quarentena, foram 18 dias. De lá pra cá, continuamos com restrições. Seja por decisão do governo ou vontade própria, muita gente está colaborando. Inicio o pronunciamento agradecendo a todas essas pessoas"
Renato Casagrande - governador do Espírito Santo
De acordo com o chefe do Executivo estadual, os primeiros sinais mostram que a quarentena teve efeito positivo, e apontou que, na manhã desta sexta (16), o Espírito Santo amanheceu com zero pacientes não-regulados aguardando transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Casagrande - Sem quarentena, sistema de Saúde do ES não teria suportado
"Chegamos a ter, no final de março, 55 pacientes demandando leitos de UTI ao mesmo tempo. Hoje, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nos PAs, nós chegamos a não ter nenhum paciente não-regulado aguardando. Agora temos poucos", afirmou.
A decisão acertada sobre a quarentena, de acordo com o governador, aconteceu em março — quando o governo do Estado percebeu a alta demanda às UPAs. "No meio do mês de março tomamos decisão da quarentena. Se a gente não tivesse tomado decisão naquele momento, sistema de Saúde não teria suportado", pontuou Casagrande.

Veja Também

Covid-19: redução da pressão hospitalar é o primeiro resultado da quarentena

Capital tem a maior taxa de casos de Covid da Grande Vitória

OCUPAÇÃO E NOVOS LEITOS DE UTI

Durante o pronunciamento, o governador do Estado apresentou vários gráficos e, entre eles, o da ocupação de leitos de UTI no Espírito Santo. "Ontem, o índice de ocupação de leitos estava em 92%. Hoje é de 91,5%", pontuou.
Casagrande ainda mostrou um gráfico com dados da quantidade de leitos de UTI para a Covid-19 no Espírito Santo durante as duas primeiras fases da doença no Estado capixaba: eram 715 leitos em todo o Espírito Santo. Atualmente, são 1.039.
Gráfico compara taxa de ocupação atual de
Gráfico compara taxa de ocupação atual de Crédito: Divulgação | Governo do Estado
"Passamos as duas fases da doença com 715 leitos. Se tivéssemos mantido, hoje estaríamos com 132% de ocupação. Significa que teríamos diversos pacientes sem nenhuma possibilidade de conseguir um leito de UTI"
Renato Casagrande - governador do Espírito Santo
Hoje, o Estado conta com 1.039 leitos de UTI disponíveis para a sociedade. "Ainda temos 942 leitos de enfermaria. Hoje mesmo estive em Linhares, onde abrimos 38 leitos de UTI. Abrimos também mais 12 leitos no Hospital Geral de Linhares, que passou a ter 34 leitos exclusivos Covid", disse.
No Hospital Rio Doce, Casagrande afirma que também foram abertos mais 6 leitos. Agora, a unidade conta com 16 leitos exclusivos para a Covid-19. "No Linhares Medical Center, que ainda vai abrir, serão 50 leitos: 20 de UTI e 30 de enfermaria", detalhou o governador.
Casagrande finalizou o assunto dizendo que a ampliação de leitos permitiu que o Estado pudesse atender a todos. "Foi uma decisão acertada que tomamos para dar dignidade a pessoas. Leito não salva todas as vidas, mas dá dignidade", reiterou.

REVEJA A COLETIVA

Casagrande ainda divulgou o mapa de risco, vigente na próxima segunda-feira (19), falou sobre mudanças no comércio por conta do feriado e outros assuntos. Reveja abaixo.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 8.587 mortes e passa de 413 mil casos

Médico relata racionamento de remédios para intubação em hospitais de Linhares

Covid-19 no ES: mortes quase triplicam na primeira quinzena de abril

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Linhares Renato Casagrande Saúde Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Quarentena no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica
CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados