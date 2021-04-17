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Leonel Ximenes

Capital tem a maior taxa de casos de Covid da Grande Vitória

São 12.272 ocorrências para cada grupo de 100 mil moradores; 12,27% da população de Vitória já foi infectada

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

17 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dos 365.855 habitantes de Vitória, 44.898 foram contaminados pela Covid
Dos 365.855 habitantes de Vitória, 44.898 foram contaminados pela Covid-19 Crédito: Divulgação
Vitória tem a maior taxa de casos de Covid-19 para cada grupo de 100 mil habitantes na Região Metropolitana, segundo informações desta sexta-feira (16) do Painel Covid-19, mantido pelo governo do Estado. São 12.272 ocorrências para cada 100 mil moradores da Capital.
As 44.898 confirmações de infecção pelo novo coronavírus atingiram 12,27% da população vitoriense – que é de 365.855 habitantes, segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A segunda maior taxa é de Vila Velha, com 10.214 ocorrências para cada 100 mil – 10,21% de contaminação da população (51.209 de 501.325); a seguir vem Serra, com 9.791 – 9,79% de contágio dos habitantes (51.623 de 527.240); e Cariacica, com 8.296 a cada grupo de 100 mil – 8,3% de infecção dos moradores (31.852 de 383.917).

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Em números absolutos de mortes, lidera Vila Velha, com 1.120, seguida pela Serra, com 1.011; na sequência vêm Cariacica (973) e Vitória (938). Mas quando é analisado esse parâmetro pela porcentagem de mortalidade, verifica-se uma modificação no ranking, tendo Cariacica em primeiro lugar (3,1%), Vila Velha em segundo (2,2%), Vitória em terceiro (2,1%) e, por último, o município da Serra (2%).

OS CINCO BAIRROS COM MAIS CASOS

Vitória e Vila Velha concentram o top 5 dos bairros com maior incidência de casos, em números absolutos. São eles: Jardim Camburi (6.770), Praia da Costa (5.411), Jardim da Penha (3.937), Praia de Itaparica (3.110) e Praia do Canto (3.868).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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