Capital tem a maior taxa de casos de Covid da Grande Vitória

Vitória
tem a maior taxa de casos de Covid-19 para cada grupo de 100 mil habitantes na Região Metropolitana
, segundo informações desta sexta-feira (16) do Painel Covid-19, mantido pelo governo do Estado. São 12.272 ocorrências para cada 100 mil moradores da Capital.
A segunda maior taxa é de Vila Velha, com 10.214 ocorrências para cada 100 mil – 10,21% de contaminação da população (51.209 de 501.325); a seguir vem Serra, com 9.791 – 9,79% de contágio dos habitantes (51.623 de 527.240); e Cariacica, com 8.296 a cada grupo de 100 mil – 8,3% de infecção dos moradores (31.852 de 383.917).
Em números absolutos de mortes, lidera Vila Velha
, com 1.120, seguida pela Serra, com 1.011; na sequência vêm Cariacica (973) e Vitória (938). Mas quando é analisado esse parâmetro pela porcentagem de mortalidade, verifica-se uma modificação no ranking, tendo Cariacica em primeiro lugar (3,1%), Vila Velha em segundo (2,2%), Vitória em terceiro (2,1%) e, por último, o município da Serra (2%).
Vitória e Vila Velha concentram o top 5 dos bairros com maior incidência de casos, em números absolutos. São eles: Jardim Camburi
(6.770), Praia da Costa (5.411), Jardim da Penha (3.937), Praia de Itaparica (3.110) e Praia do Canto (3.868).