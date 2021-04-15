Primeira quinzena de março registrou 341 mortes pela Covid-19, quase um terço do registrado no mesmo período de abril Crédito: Vitor Jubini

1.007 óbitos em decorrência da doença, contra aumento de 195%. No mês mais letal de toda a pandemia no Espírito Santo , a primeira quinzena de abril já tem quase o triplo de mortes por Covid-19 do que o divulgado no mesmo período de março. Nos últimos 15 dias, o Estado contabilizouem decorrência da doença, contra 341 notificados na primeira quinzena do mês anterior – um

Your browser does not support the audio element. Covid-19 no ES - mortes quase triplicam na primeira quinzena de abril

A quantidade de vidas pedidas em abril é tão alta, que praticamente já supera a de todo o mês de março (1.095). Desta forma, abril já é considerado o mês mais mortal de toda a pandemia. Na média deste mês, é como se 67 pessoas morressem a cada dia, em vez das 22 por dia em março.

524 mortes a mais que o recorde da 1ª onda da Covid-19 no ES, em junho do ano passado

Também em crescimento, mas em um ritmo bem mais lento, estão os casos confirmados da Covid-19. Nessa primeira metade de abril já foram divulgadas 29.104 novas infecções, o que representa um aumento de 43% em comparação com a primeira quinzena de março. É o pior número de toda a pandemia.

Nesta análise ainda deve-se considerar que a Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ) anunciou uma nova estratégia de testagem em massa , no início deste mês. Em contrapartida, o aumento menos significativo que o das mortes pode ser reflexo da naturalização dos sintomas e da desistência em testes agendados, conforme já explicado pelo secretário Nésio Fernandes.

92,7% dos leitos de UTI estão com pacientes graves da Covid-19, na rede pública do ES

Ao longo do último mês, o Estado abriu cerca de 300 vagas intensivas. Apesar disso, nesta quinta-feira (15), do total de 1.022 existentes na rede pública estadual, apenas 74 estão disponíveis. Já no que diz respeito aos leitos de enfermaria, dos 942 disponibilizados exclusivamente para casos da Covid-19, somente 204 estão livres.

O QUE DIZ A SESA

A Secretaria Estadual de Saúde informou que o Espírito Santo vem apresentando estabilização no número de casos confirmados na média móvel de 14 dias. "Compreende-se que as medidas adotadas durante a quarentena contribuíram para a estabilização de novos casos da doença", afirmou em nota.

"Os óbitos passam por um processo de investigação e qualificação pela vigilância epidemiológica estadual. O comportamento de aumento, estabilização e queda sempre ocorre tardiamente em relação a casos e internações. A carga da doença estabelecida na fase de aceleração repercutirá na proporção de mortes ao longo de abril", esclareceu.