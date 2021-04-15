O Espírito Santo receberá nesta sexta-feira (16) mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Serão 124.300 doses que começam a ser distribuídas, ainda pela manhã, para três regionais estaduais, e posteriormente para os municípios.
Vacina contra a Covid-19 - ES vai receber lote com mais de 124 mil doses
A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais. Ele acrescentou que período da tarde as doses vão ser enviadas para os municípios da Região Metropolitana.
Outra novidade, segundo o governador, é que o Estado também estará recebendo doses da vacina Influenza, contra gripe, e que elas vão ser distribuídas para as prefeituras junto com os imunizantes contra a Covid-19.
Não foi informado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) como as 124.300 doses vão ser distribuídas entre os grupos que estão sendo alvo da campanha de vacinação contra o novo coronavírus.
VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Na manhã desta quinta-feira (15) foi iniciada a imunização dos trabalhadores da Educação que atuam no Espírito Santo, em um ato simbólico realizado no Palácio Anchieta, em Vitória. Durante a solenidade, seis professores receberam a vacina.
A antecipação deste grupo acontecerá com a utilização de doses da reserva técnica encaminhadas pelo Ministério da Saúde. O governo do Estado reforça que, devido ao quantitativo, será feito escalonamento quanto à idade e à categoria, seguindo diretrizes definidos pelos municípios e Estado por meio da Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nº 046/2021.
De acordo com o governador Renato Casagrande, os profissionais da Educação começam a ser vacinados na semana que vem. Os grupos serão atendidos a partir da faixa etária correspondente, seja da rede pública ou privada de ensino. A ordem é: 50 a 59 anos 40 a 49 anos 30 a 39 anos 18 a 29 anos