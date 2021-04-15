Professores do ES recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Hélio Filho | Secom ES

Espírito Santo receberá nesta sexta-feira (16) mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Serão 124.300 doses que começam a ser distribuídas, ainda pela manhã, para três regionais estaduais, e posteriormente para os municípios.

Your browser does not support the audio element. Vacina contra a Covid-19 - ES vai receber lote com mais de 124 mil doses

A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais. Ele acrescentou que período da tarde as doses vão ser enviadas para os municípios da Região Metropolitana.

Nova remessa de vacinas COVID chegará nesta sexta-feira ao ES. São 124700 doses: com isso iniciaremos amanhã às 11h distribuição para as 3 regionais e a tarde p/municípios da região metropolitana. MS tb disponibilizou vacinas para Influenza que serão distribuídas em conjunto. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 15, 2021

Outra novidade, segundo o governador, é que o Estado também estará recebendo doses da vacina Influenza, contra gripe, e que elas vão ser distribuídas para as prefeituras junto com os imunizantes contra a Covid-19.

Não foi informado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) como as 124.300 doses vão ser distribuídas entre os grupos que estão sendo alvo da campanha de vacinação contra o novo coronavírus.

VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

A antecipação deste grupo acontecerá com a utilização de doses da reserva técnica encaminhadas pelo Ministério da Saúde. O governo do Estado reforça que, devido ao quantitativo, será feito escalonamento quanto à idade e à categoria, seguindo diretrizes definidos pelos municípios e Estado por meio da Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nº 046/2021.