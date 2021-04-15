Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Vacina contra a Covid-19: ES vai receber lote com mais de 124 mil doses

A remessa de imunizantes chega ao Estado nesta sexta-feira (16), segundo informou o governador Renato Casagrande

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 16:50

Publicado em 

15 abr 2021 às 16:50
Professores do ES recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19
Professores do ES recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Hélio Filho | Secom ES
Espírito Santo receberá nesta sexta-feira (16) mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Serão 124.300 doses que começam a ser distribuídas, ainda pela manhã, para três regionais estaduais, e posteriormente para os municípios.
Vacina contra a Covid-19 - ES vai receber lote com mais de 124 mil doses
A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais. Ele acrescentou que período da tarde as doses vão ser enviadas para os municípios da Região Metropolitana.
Outra novidade, segundo o governador, é que o Estado também estará recebendo doses da vacina Influenza, contra gripe, e que elas vão ser distribuídas para as prefeituras junto com os imunizantes contra a Covid-19.
Não foi informado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) como as 124.300 doses vão ser distribuídas entre os grupos que estão sendo alvo da campanha de vacinação contra o novo coronavírus.

VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Na manhã desta quinta-feira (15) foi iniciada a imunização dos trabalhadores da Educação que atuam no Espírito Santo, em um ato simbólico realizado no Palácio Anchieta, em Vitória. Durante a solenidade, seis professores receberam a vacina.
A antecipação deste grupo acontecerá com a utilização de doses da reserva técnica encaminhadas pelo Ministério da Saúde. O governo do Estado reforça que, devido ao quantitativo, será feito escalonamento quanto à idade e à categoria, seguindo diretrizes definidos pelos municípios e Estado por meio da Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nº 046/2021.
De acordo com o governador Renato Casagrande, os profissionais da Educação começam a ser vacinados na semana que vem. Os grupos serão atendidos a partir da faixa etária correspondente, seja da rede pública ou privada de ensino. A ordem é: 50 a 59 anos 40 a 49 anos 30 a 39 anos 18 a 29 anos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Covid-19: os detalhes da vacinação dos profissionais da Educação no ES

Secretário detalha vacinação de profissionais da Educação no ES

Apagão de dados do IBGE vai afetar cidades, Bolsa Família e até vacinação

Covid-19: 314 registros de irregularidades na vacinação estão sob investigação

Governo do ES detalha plano de vacinação para trabalhadores essenciais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande SESA Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados