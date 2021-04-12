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Saúde

Governo abre 10 vagas de UTI para tratar Covid em hospital de Itapemirim

Hospital Materno Infantil Menino Jesus (HMJ) terá também seis vagas extras de enfermaria para pacientes contaminados pelo coronavírus

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 19:39

Publicado em 

12 abr 2021 às 19:39
Secretário estadual de Saúde Nésio Fernandes e o governador Renato Casagrande anunciam abertura de novos leitos
Secretário estadual de Saúde Nésio Fernandes e o governador Renato Casagrande anunciam abertura de novos leitos Crédito: Rodrigo Araujo/Governo-ES
O governo do Espírito Santo entregou na tarde desta segunda-feira (12)  dez novos leitos de UTI exclusivos para tratamento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) no Hospital Materno Infantil Menino Jesus (HMJ), em Itapemirim. A ação faz parte do programa Leitos para Todos, que visa ampliar o atendimento da rede de saúde. 
“Estamos abrindo dez leitos de UTI e vamos abrir mais seis leitos de enfermaria exclusivos para tratamento da Covid-19 aqui em Itapemirim. Continuamos com o trabalho de abrir mais 500 leitos neste mês de abril. Estamos realizando uma abertura robusta de leitos no Espírito Santo. Abrimos recentemente leitos em Cachoeiro de Itapemirim, São José do Calçado, Guaçuí e Castelo. Mesmo assim continuamos com mais de 90% de taxa de ocupação. Gostaria de registrar o meu agradecimento a todos os profissionais de saúde”, afirmou o governador Renato Casagrande, durante a entrega dos novos equipamentos hospitalares. 
O Hospital Menino Jesus é credenciado à rede materno infantil, sendo referência para os municípios de Itapemirim, Anchieta, Marataízes, Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo e Piúma. Com a abertura desses novos leitos, a unidade passa a atender demandas de casos graves de Covid-19. 

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De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a parceria firmada em Itapemirim é a quarta linha na estratégia de ampliação de leitos. “Hoje realizamos a parceria de ampliar a oferta de leitos na rede municipal, que tem se mostrado uma experiência muito exitosa na estratégia de ampliar o acesso da população à oferta de leitos para tratamento da Covid-19”, pontuou.
O programa estadual Leitos para Todos foi instituído pelo governo do Espírito Santo em abril de 2020, para reestruturar a rede de atenção à saúde e garantir o acesso à atenção hospitalar a todos os pacientes que desenvolverem formas graves da Síndrome Respiratória Aguda Grave, entre elas, o novo coronavírus (Covid-19).

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