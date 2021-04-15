Coronavírus: ES registra 8.507 mortes e passa de 411 mil casos

Hospitais do ES seguem lotados de pacientes com Covid-19 Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.269 novos casos, chegando a 411.584 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 51.306. Vila Velha aparece em segundo, com 50.939 confirmações da doença, seguido por Vitória (44.691) e Cariacica (31.694).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.747 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.390), em Vila Velha.

Até esta quinta-feira (15), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 382.930, sendo 3.159 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.