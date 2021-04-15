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Pandemia

Coronavírus: ES registra 8.507 mortes e passa de 411 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram 95 mortes e 2.269 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2021 às 17:05
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Hospitais do ES seguem lotados de pacientes com Covid-19 Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 95 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (15), totalizando 8.507 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.269 novos casos, chegando a 411.584 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 51.306. Vila Velha aparece em segundo, com 50.939 confirmações da doença, seguido por Vitória (44.691) e Cariacica (31.694). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.747 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.390), em Vila Velha. 
Até esta quinta-feira (15), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 382.930, sendo 3.159 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 551.069 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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