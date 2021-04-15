Cai número de crianças internadas em UTI do Hospital Infantil de Cachoeiro

Cai o número de internação na UTI infantil em Cachoeiro Crédito: Luiz Gonçalves/TV Gazeta Sul

Uma notícia renova a esperança de pais, mães e responsáveis por crianças e adolescentes no Sul do Espírito Santo . O número de internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim , reduziu significativamente, neste mês de abril.

Segundo dados do hospital, que é referência para atendimento de Covid-19 para crianças e adolescentes na Região Sul, durante o mês de março deste ano foi registrado um número recorde de atendimento. Setenta crianças precisaram de leitos de UTI com sintomas gripais fortes e, 30 delas, positivaram para Covid-19.

Agora, nos primeiros 14 dias de abril, o hospital detectou uma redução considerável dos casos graves de sintomas gripais. Apenas oito crianças precisaram ir para a UTI e nenhuma delas estava com Covid-19.

Na manhã desta quinta-feira (15), todos os 10 leitos de UTI para atendimento dos sintomas gripais estavam disponíveis, o que não acontecia há algum tempo, segundo o hospital.

“A gente observou uma redução importante dos casos respiratórios graves. E a gente acha que isso é reflexo das medidas mais rigorosas de distanciamento e fechamento das escolas. A gente sofreu no mês de março com verão e o carnaval, e as aberturas das escolas, por isso, a gente acredita que essas medidas rigorosas foram importantes para diminuir a contaminação da população pediátrica”, explicou a pediatra Ingrid Giuliani.