Morte de detento dentro de cela em Cachoeiro de Itapemirim é investigada

A morte de um detento na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é investigada pela Polícia Civil como crime de homicídio. Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus) o caso foi registrado na madrugada do último sábado (10). O detento chegou a ser levado para Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa, onde a morte foi confirmada.
Segundo a Sejus, o preso — que não teve o nome revelado — foi encontrado desacordado na cela e recebeu atendimento médico de imediato. Por meio de nota, a secretaria disse que todos os procedimentos de praxe foram realizados pela unidade, como a comunicação do fato à autoridade policial, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público do Espírito Santo.
A Sejus informou ainda que o interno deu entrada no sistema prisional no dia 09 de setembro de 2020 e cumpria pena por tráfico de drogas.
O caso, de acordo com a Polícia Civil, é investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. A delegacia faz diligências para determinar a autoria do crime. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação foi repassada.