Morte de detento dentro de cela em Cachoeiro de Itapemirim é investigada

Segundo a Sejus, o preso — que não teve o nome revelado — foi encontrado desacordado na cela e recebeu atendimento médico de imediato. Por meio de nota, a secretaria disse que todos os procedimentos de praxe foram realizados pela unidade, como a comunicação do fato à autoridade policial, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público do Espírito Santo.