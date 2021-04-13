Motociclista leva tiro de raspão ao ser alvo de dupla armada em Cariacica

Um motociclista foi atingido de raspão por pelo menos um disparo ao se ver no meio de um tiroteio ocorrido na região de Flexal I, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (12). De acordo com a assessoria da Polícia Militar, os tiros partiram de dois homens que estavam dentro de um carro prata quando eles passavam por uma rua do bairro.
Por volta das 10 horas, ao avistar o motociclista, a dupla abriu fogo na direção do homem, que correu para uma área de mata para não ser alvejado. Ainda assim, ele acabou sofrendo um ferimento leve em um dos braços. Na moto dele, ficaram marcas de mais tiros. O homem, que não foi identificado, não precisou de atendimento médico.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como tentativa de homicídio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.