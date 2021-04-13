Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

Motociclista leva tiro de raspão ao ser alvo de dupla armada em Cariacica

Homem passava de moto por rua do bairro Flexal I quando foi avistado por dois suspeitos em um carro. Eles abriram fogo contra o motoqueiro, que correu para um matagal. Caso ocorreu nesta segunda-feira (12)

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:00

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

13 abr 2021 às 10:00
Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica
A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica investiga a ocorrência registrada no bairro Flexal I Crédito: Larissa Avilez
Um motociclista foi atingido de raspão por pelo menos um disparo ao se ver no meio de um tiroteio ocorrido na região de Flexal I, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (12). De acordo com a assessoria da Polícia Militar, os tiros partiram de dois homens que estavam dentro de um carro prata quando eles passavam por uma rua do bairro.

Veja Também

Jovem é baleado na cabeça durante roleta-russa em festa de aniversário em Guaçuí

Pai e filhos são baleados durante tentativa de assalto em Guarapari

Mulher é assassinada a tiro dentro de casa em Nova Venécia

Por volta das 10 horas, ao avistar o motociclista, a dupla abriu fogo na direção do homem, que correu para uma área de mata para não ser alvejado. Ainda assim, ele acabou sofrendo um ferimento leve em um dos braços. Na moto dele, ficaram marcas de mais tiros. O homem, que não foi identificado, não precisou de atendimento médico.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como tentativa de homicídio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Dhpp Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados