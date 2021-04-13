Motociclista leva tiro de raspão ao ser alvo de dupla armada em Cariacica

Por volta das 10 horas, ao avistar o motociclista, a dupla abriu fogo na direção do homem, que correu para uma área de mata para não ser alvejado. Ainda assim, ele acabou sofrendo um ferimento leve em um dos braços. Na moto dele, ficaram marcas de mais tiros. O homem, que não foi identificado, não precisou de atendimento médico.