Vitória tem perseguição após criminosos atirarem contra policiais; veja vídeo

O Notaer deu apoio aéreo nas buscas pelos suspeitos que atiraram contra policiais no bairro Jabour, em Vitória Crédito: Internauta

A manhã desta terça-feira (13) foi de perseguição policial por terra e pelo ar no bairro Jaburu e regiões próximas, em Vitória . Isso porque, pouco antes das 9 horas, policiais que realizavam um patrulhamento rotineiro foram confrontados por uma dupla, que atirou na direção dos militares.

Segundo a Polícia Militar, os dois indivíduos abriram fogo assim que avistaram a guarnição da PM. Os policiais que estavam na viatura revidaram e houve troca de tiros pelas ruas do bairro. Ainda segundo a assessoria da corporação, após atirarem, os suspeitos conseguiram fugir e não houve feridos.

Na tentativa de localizá-los e efetuar as prisões, foi solicitado apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar - Notaer. A aeronave sobrevoou o bairro Jaburu e também a região de Gurigica, Itararé, Bonfim e outras localidades, mas nenhum suspeito foi identificado ou encontrado.

Ainda de acordo com a PM, posteriormente, durante incursão no morro, os militares encontraram outro indivíduo em atitude suspeita que, na tentativa de abordagem, não obedeceu a ordem e efetuou disparos contra os policiais, que revidaram a injusta agressão. Ele fugiu sentido da Avenida Leitão da Silva e não foi localizado.

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Os rasantes e parte do sobrevoo do helicóptero harpia foram registrados por internautas de A Gazeta e encaminhados à reportagem.