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Por terra e ar

Vitória tem perseguição após criminosos atirarem contra policiais; veja vídeo

Policiais que faziam um patrulhamento foram alvos de disparos no bairro Jaburu nesta manhã. Militares revidaram e houve troca de tiros. Helicóptero do Notaer foi acionado no trabalho de busca e localização dos suspeitos

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 11:38

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

13 abr 2021 às 11:38
Vitória
O Notaer deu apoio aéreo nas buscas pelos suspeitos que atiraram contra policiais no bairro Jabour, em Vitória Crédito: Internauta
A manhã desta terça-feira (13) foi de perseguição policial por terra e pelo ar no bairro Jaburu e regiões próximas, em Vitória. Isso porque, pouco antes das 9 horas, policiais que realizavam um patrulhamento rotineiro foram confrontados por uma dupla, que atirou na direção dos militares.

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Segundo a Polícia Militar, os dois indivíduos abriram fogo assim que avistaram a guarnição da PM. Os policiais que estavam na viatura revidaram e houve troca de tiros pelas ruas do bairro. Ainda segundo a assessoria da corporação, após atirarem, os suspeitos conseguiram fugir e não houve feridos.
Na tentativa de localizá-los e efetuar as prisões, foi solicitado apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar - Notaer. A aeronave sobrevoou o bairro Jaburu  e também a região de Gurigica, Itararé, Bonfim e outras localidades, mas nenhum suspeito foi identificado ou encontrado.
Ainda de acordo com a PM, posteriormente, durante incursão no morro, os militares encontraram outro indivíduo em atitude suspeita que, na tentativa de abordagem, não obedeceu a ordem e efetuou disparos contra os policiais, que revidaram a injusta agressão. Ele fugiu sentido da Avenida Leitão da Silva e não foi localizado.
Os rasantes e parte do sobrevoo do helicóptero harpia foram registrados por internautas de A Gazeta e encaminhados à reportagem.

Correção

13/04/2021 - 1:27
A primeira versão desta matéria trazia uma informação divulgada pela Polícia Militar de que local onde teria sido o confronto  seria o bairro Jabour, em Vitória, e de que oito suspeitos teriam participado da ação contra uma guarnição da PM. Posteriormente, a assessoria da corporação retificou a nota divulgada e afirmou que a ação aconteceu no bairro Jaburu, e que dois indivíduos teriam atirado contra os policiais. As informações foram atualizadas.

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