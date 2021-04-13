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Com facadas

Homem é suspeito de matar namorado da ex-mulher na Serra

De acordo com a PM, a companheira da vítima contou que o suspeito seria seu ex-marido que, após o esfaqueamento, fugiu

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 12:33

Publicado em 

13 abr 2021 às 12:33

  • Por Aurélio de Freitas

    Do G1 ES
DHPP na Serra:
Delegacia de Homicídios da Serra Crédito: A Gazeta
Um homem é suspeito de matar o novo namorado da ex-mulher ao esfaqueá-lo na madrugada desta terça-feira (13) em Serra Dourada I, na Serra. Segundo informações da Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento quando foram informados que havia um homem ferido por faca no bairro. A vítima identificada como Antônio Mendes Soares, de 44 anos.
Os policiais foram ao local e confirmaram o fato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os procedimentos de reanimação, mas a vítima não resistiu e morreu.
Ainda de acordo com a PM, a companheira da vítima contou que o suspeito seria seu ex-marido que, após o esfaqueamento, fugiu. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, onde serão apuradas a autoria e a motivação do crime.

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