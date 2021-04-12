Justiça mantém cabo da PM preso por morte da esposa em Vitória

O policial militar Márcio Borges Ferreira ao lado da esposa Kátia Matos, que foi assassinada com tiros de arma de fogo no domingo (11) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Na decisão proferida pelo juiz Roberto Luiz Ferreira consta que, contra o policial, já tinham dois registros criminais: uma ação penal e uma medida protetiva. Além disso, no auto da prisão em flagrante, há relatos de testemunhas que indicam a brutalidade com a qual a vítima foi tratada, pouco antes de levar dois tiros.

"O autuado teria chegado ao prédio onde residia com a vítima, sua companheira, e a arrastado no corredor do prédio pelos cabelos e a jogado no interior da residência, trancando-a no local" Roberto Luiz Ferreira - Juiz, no texto da decisão proferida nesta segunda-feira (12)

No documento, o juiz também destaca que o crime foi cometido na frente da filha do casal , que tem apenas dez anos de idade. De acordo com vizinhos, após os disparos, a criança saiu correndo pelo prédio, pedindo ajuda. A própria família de Kátia ficou sabendo o que tinha acontecido pelo telefonema da menina.

Durante a audiência de custódia, a defesa do cabo Márcio Borges Ferreira pediu a instauração de "incidente de insanidade". Entretanto, o juiz entendeu que o pedido "deverá ser direcionado ao Juízo Natural, por entender que este Juízo não é competente para apreciação do pedido".

HOMICÍDIO QUALIFICADO E MAJORADO

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o militar foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher na própria noite do crime e autuado em flagrante por homicídio qualificado (por motivo fútil, por impossibilitar a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica) e majorado (por ter sido na frente da filha).

Antes de ser encaminhado ao presídio do Quartel da Polícia Militar, no bairro Maruípe, em Vitória, o policial Márcio Borges Ferreira se queixou de mal-estar e dor de cabeça. Por isso, ele chegou a ser levado ao Hospital da Polícia Militar (HPM), também na Capital, onde passou por atendimento médico.

CORREGEDORIA DA PM AINDA AGUARDA