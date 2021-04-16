Coronavírus: ES registra 8.587 mortes e passa de 413 mil casos

Mais 80 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (16), totalizando 8.587 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.412 novos casos, chegando a 413.996 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 51.623. Vila Velha aparece em segundo, com 51.209 confirmações da doença, seguido por Vitória (44.898) e Cariacica (31.852).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.770 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.411), em Vila Velha.
Até esta sexta-feira (16), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 385.548 e a taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 562.096 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.