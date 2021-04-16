Coronavírus: ES registra 8.587 mortes e passa de 413 mil casos

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves trata pacientes com Covid-19 Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.412 novos casos, chegando a 413.996 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 51.623. Vila Velha aparece em segundo, com 51.209 confirmações da doença, seguido por Vitória (44.898) e Cariacica (31.852).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.770 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.411), em Vila Velha.

Até esta sexta-feira (16), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 385.548 e a taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.