Aos 63 anos, Sérgio Vidigal é vacinado contra a Covid-19 na Serra

Prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, recebe vacina contra a Covid-19 Crédito: Divulgação PMS

O prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) , tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado (17). Ele havia feito o agendamento no dia anterior e foi vacinado na Unidade de Saúde de Boa Vista.

Aos 63 anos, Vidigal integra o grupo que vem recebendo as doses do imunizante no município, segundo o programa de imunização contra o coronavírus. Ele comemorou o momento nas redes sociais, mas lembrou que, enquanto as vacinas não chegam para toda a população, é importante manter o uso de máscaras e o distanciamento.



"Um agradecimento especial a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando nos finais de semana e feriados na imunização dos moradores da nossa cidade contra a COVID-19. Viva o SUS! Viva a Ciência!", escreveu.

MAIS VAGAS DE AGENDAMENTO NESTE DOMINGO (18)

As vagas para a vacina contra a Covid-19 serão para idosos com 60 anos ou mais que devem tomar a primeira dose, e para idosos com 70 anos ou mais e trabalhadores da saúde que precisam tomar a segunda dose. Já a vacina contra a gripe é destinada às crianças entre seis meses e seis anos, gestantes e puérperas, que são mulheres com até 45 dias após o parto.