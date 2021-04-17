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Imunização

Aos 63 anos, Sérgio Vidigal é vacinado contra a Covid-19 na Serra

Prefeito agradeceu aos profissionais de saúde, mas lembrou que ainda é necessário o uso de máscara e o distanciamento social

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 19:52

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

17 abr 2021 às 19:52
Prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, recebe vacina contra a Covid-19
Prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, recebe vacina contra a Covid-19 Crédito: Divulgação PMS
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado (17). Ele havia feito o agendamento no dia anterior e foi vacinado na Unidade de Saúde de Boa Vista.
Aos 63 anos, Vidigal integra o grupo que vem recebendo as doses do imunizante no município, segundo o programa de imunização contra o coronavírus. Ele comemorou o momento nas redes sociais, mas lembrou que, enquanto as vacinas não chegam para toda a população, é importante manter o uso de máscaras e o distanciamento. 
"Um agradecimento especial a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando nos finais de semana e feriados na imunização dos moradores da nossa cidade contra a COVID-19. Viva o SUS! Viva a Ciência!", escreveu. 

MAIS VAGAS DE AGENDAMENTO NESTE DOMINGO (18)

Neste domingo (18), a prefeitura da Serra abre o agendamento de mais 8.860 vagas para a vacinação contra a Covid-19. Também serão disponibilizadas 4.204 doses contra o vírus da Influenza.
As vagas para a vacina contra a Covid-19 serão para idosos com 60 anos ou mais que devem tomar a primeira dose, e para idosos com 70 anos ou mais e trabalhadores da saúde que precisam tomar a segunda dose. Já a vacina contra a gripe é destinada às crianças entre seis meses e seis anos, gestantes e puérperas, que são mulheres com até 45 dias após o parto.
Os agendamentos deverão ser feitos exclusivamente no site da Prefeitura da Serra, no endereço http://gti.serra.es.gov.br/saude. As vagas para a vacinação contra a Covid-19 estarão disponíveis a partir das 16h, e o agendamento para a imunização contra a gripe será aberto às 18h.

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